Corrupción en el tenis: Bárbara Gatica confiesa que se dejó perder y recibe una durísima sanción

15 de Diciembre de 2022

La puentealtina, además, estaba suspendida provisionalmente por doping y no juega desde junio.

“A veces cometemos errores donde no sabemos las consecuencias hasta unos años después. Hoy sale a la luz uno de los peores errores que cometí en mi vida, en una época que era muy joven y sin experiencia, del cual estoy sumamente arrepentida. Ahora todos mis sueños, los de mi familia, mi equipo y todas las personas que me apoyaron se guardan en una cajita por unos años. Realmente este 2022 me ha tocado muy duro”.

Esa fue la reacción de la tenista Bárbara Gatica, de 26 años, luego de conocerse la sanción que aplicó la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) respecto al caso que envuelve a la oriunda de Puente Alto. De acuerdo a este organismo, la singlista nacional se dejó perder tras recibir dinero en un partido de la temporada 2016.

“La Agencia Internacional de Integridad del Tenis ha confirmado que la tenista chilena Bárbara Gatica Avilés ha sido suspendida del deporte durante tres años después de admitir haber violado las reglas del Programa Anticorrupción del Tenis (TACP)… La sanción significa que tiene prohibido jugar o asistir a cualquier evento de tenis sancionado por los órganos rectores del tenis por un período de tres años, a partir del 9 de diciembre de 2022 hasta el 8 de diciembre de 2025“, explica la sanción de la ITIA.

“A los chicos que vienen, piensen bien en las decisiones que toman, a veces un error cuesta muy caro. Siempre estén cerca de personas que quieran lo mejor para ustedes… Hay que aceptar los errores, mirar hacia adelante y seguir luchándola como siempre me enseñó mi familia. Gracias por nunca abandonarme en este tan duro proceso… Espero que de aquí a 3 años pueda volver a cumplir mis sueños. Muchas gracias y perdón a todos”, comentó la protagonista, quien se convirtió en la primera chilena en ser suspendida por casos de arreglos de partidos.

Michel Vernier y Sebastián Rivera son los otros deportistas nacionales que han hecho noticia por la misma razón.

Gatica niega el doping

Bárbara Gatica, en paralelo a la resolución que este jueves entregó a la ITIA, enfrentó anteriormente otro proceso que la dejó inactiva desde junio por, supuestamente, consumir la sustancia prohibida denominada boldenona, anábolico de utilización en animales.

“La ITIA envió a la jugadora un aviso previo a la acusación de una infracción de las normas antidopaje el 31 de mayo en virtud del Artículo 2.1 del Programa (presencia de una Sustancia Prohibida en la Muestra de un Jugador) y el Artículo 2.2 (Uso de una Sustancia Prohibida sin una AUT válida), confirmando su suspensión provisional”, reza el documento que presentó el mismo organismo que este jueves declaró su alejamiento del deporte.

“El doping que fue algo muy injusto, del cual soy totalmente inocente”, explicó Gatica, quien en su defensa ha asegurado que este caso podría ser de contaminación alimentaria.