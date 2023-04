Gustavo Quinteros responsabiliza a la víctima en las agresiones de Jordhy Thompson: “Hay culpabilidad de ambos”

18 de Abril de 2023

"Hay una relación enfermiza, hay culpabilidad de ambos", aseguró el técnico de Colo Colo.

Compartir

En la antesala del compromiso contra Monagas de Venezuela por la segunda fecha de la Copa Libertadores 2023, el entrenador Gustavo Quinteros fue el encargado de dar a conocer la decisión de Colo Colo respecto a Jordhy Thompson después de ser denunciado por segunda vez por agresiones a su ex pareja Camila Sepúlveda.

Tras el incidente confirmado por las cámaras de seguridad de una discoteca, Camila Sepúlveda presentó una querella por violencia en el Cuarto Juzgado de Santiago después de acusar a la joven promesa del Cacique de golpes de puño y amenazas con un tenedor luego del encuentro frente a Universidad Católica que terminó 0-0 el sábado en Santa Laura.

Frente a esta investigación que tiene citado al zurdo a la audiencia de formalización para el martes 9 de mayo a las 9:00 horas, el técnico informó que los dirigentes de Blanco y Negro (ByN) decidieron “congelarlo” y mantenerlo alejado del plantel profesional hasta que los tribunales determinen qué ocurrió realmente con la pareja tras la segunda “funa” en redes sociales.

“Ahora en la mañana me causó sorpresa todo lo que se dice de Jordhy Thompson y un nuevo encuentro con quien tuvo el problema en un comienzo. Me sorprende, ya que él no tenía permiso de estar cerca de la persona y me extraña que esa persona haya tenido contacto con él“, aseguró el estratega.

Quinteros responsabiliza a la víctima

El padre de la víctima, Ítalo Sepúlveda, contó temprano que su hija había aceptado volver con Jordhy Thompson hace unos días, sin embargo, apuntó que después de realizar una denuncia ya decidió no volver con él y esperar lo que diga la justicia respecto al caso.

A pesar de eso, Gustavo Quinteros entregó responsabilidad a la joven de lo ocurrido. “Es una relación enfermiza entre ambos. Hay que ayudar a Jordhy a cambiar y brindarle ayuda para que no vuelvan a estar juntos. Hay culpabilidad de ambos. A mí me extraña todo esto, me extraña que se hayan vuelto a ver y hay que investigar todos los datos para tomar una determinación”, sostuvo.

“No tengo la confirmación que esto sucedió, tiene que haber una investigación, algo oficial. El club determinó separarlo mientras se investiga. No puedo creer que dos personas donde ha habido maltrato se puedan volver a juntar. Hay problema de ambos si es así. Es grave, esto es muy grave“, complementó el adiestrador argentino-boliviano lamentó perder a Thompson.

“Hoy estamos otra vez sin la posibilidad de un deportista en su ámbito profesional, pensando que ha cometido un delito o se ha equivocado nuevamente. Espero que no sea así. Tengo la esperanza de que no haya hecho ningún otro acto de violencia, que no se haya encontrado con esa otra persona. Esperemos se aclare pronto para que los próximos días pueda volver, pueda seguir trabajando, porque este es su trabajo y los profesionales recomendaron que lo siguiera haciendo para su beneficio”, cerró.