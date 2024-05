Jarry y Tabilo conocen sus rivales en Roland Garros 2024: cuándo debutan y cómo quedó el cuadro principal

23 de Mayo de 2024

Este jueves fue el sorteo de Roland Garros, donde los chilenos aparecen en el mismo lado del cuadro.

Nicolás Jarry (16° ATP) y Alejandro Tabilo (25°) conocieron a sus rivales en el cuadro principal de Roland Garros 2024, donde los chilenos aparecen como sembrados.

Considerando lo anterior, El Príncipe evita enfrentar a un rival con mejor ranking que él hasta la cuarta ronda, mientras que el nacido en Canadá elude a un top 8 hasta la misma ronda.

De esta forma, Nicolás Jarry debutará en Roland Garros ante el francés Corentin Moutet (79°). Tabilo, por su parte, se verá las caras contra un jugador proveniente de las clasificaciones, y en caso de ganar, chocará con el vencedor del duelo entre Jordan Thompson (37°) y Maximilian Marterer (99°).

La primera raqueta nacional, en caso de avanzar a la segunda ronda del certamen parisino, podría enfrentar a Aslan Karatsev (82°) o Aleksandr Shevchenko (61°).

En una hipotética tercera ronda, el nieto de Jaime Fillol podría protagonizar un duelo sudamericano, puesto que el preclasificado que aparece en el horizonte es el argentino Sebastián Báez (20°).

¿Cuándo debutarán Jarry y Tabilo en Roland Garros?

El cuadro principal del segundo Grand Slam del año se jugará desde el 26 de mayo hasta el 9 de junio. En este sentido, la primera ronda se disputará entre el domingo 26 y el martes 28 de mayo.

El duelo de Nicolás Jarry vs Corentin Moutet está programado para este domingo no antes de las 6:00 AM (hora chilena).

Mientras que Tabilo aún espera que se defina su rival y el horario de su partido por primera ronda.

Nicolás Jarry y Alejandro Tabilo están ubicados en el mismo cuarto del cuadro del torneo. ROLAND GARROS.

Por otra parte, uno de los duelos más interesantes de la primera fase del certamen lo animarán Alexander Zverev (4°), reciente campeón del Masters de Roma, y Rafael Nadal (276°), quien ha levantado el título de Roland Garros en 14 ocasiones.

Este partido podría marcar el adiós del Rey de la Arcilla en tierras parisinas en caso de no avanzar, puesto que será la última vez que dispute este torneo antes de su retiro.