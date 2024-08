VIDEO – Ex DT de Marcelo Salas en Lazio se despide en documental: “No se arrepientan, sonrían”

21 de Agosto de 2024

En su paso por Lazio sumó dos Copa Italia, dos Supercopa italiana, la Serie A del año 2000, la Recopa de la UEFA en 1999 y una Supercopa de Europa, con Marcelo Salas como figura.

Compartir

Sven-Goran Eriksson, reconocido ex entrenador que fue campeón con Marcelo Salas en Lazio de Italia y que enfrenta un cárcel terminal, dio a conocer su mensaje de despedida para el documental que se estrenará en los próximos días en Reino Unido.

El adiestrador de origen sueco, que grabó un documental para Amazon Prime, expresó que “tuve una buena vida. Creo que todos tenemos miedo del día en que muramos, pero la vida también se trata de la muerte. Tienes que aprender a aceptarla como es. Con suerte, al final la gente dirá: Sí, era un buen hombre“.

El ex DT de Marcelo Salas aprovechó la ocasión de dedicarle un mensaje a quienes compartieron a lo largo de su carrera deportiva, indicando que “espero que me recuerden como una persona positiva que intentaba hacer todo lo que podía. No se arrepientan, sonrían. Gracias por todo, entrenadores, jugadores, público… fue fantástico. Cuídense y cuiden su vida. Y vívanla. Adiós”.

Sven-Goran Eriksson tuvo una destacada trayectoria como entrenador, siendo campeón con Goteborg en Suecia, Benfica en Portugal y Lazio en Italia, además de alcanzar la final de la Liga de Campeones con Sampdoria en 1992.

En su paso por Lazio sumó dos Copa Italia, dos Supercopa italiana, la Serie A del año 2000, la Recopa de la UEFA en 1999 y una Supercopa de Europa, con Marcelo Salas como figura.