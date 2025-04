“Todo lo que dicen de él es verdad”: Pam Pam confesó tensa situación con Rafael Araneda

6 de Abril de 2025

La humorista relató un incómodo. momento que vivió con el animador en su paso por el Festival de Viña.

La humorista Pam Pam confesó una tensa situación que vivió con Rafael Araneda en el contexto de su presentación en el Festival de Viña del Mar 2025.

A pesar de recibir una gaviota de plata, la comediante no salió satisfecha del todo. Esto, debido al abrupto final de su presentación que terminó tras la intervención de los conductores Rafael Araneda y Karen Doggenweiler.

Pam Pam, en conversación con Luis Slimming en el programa Entre Broma y Broma, contó el tras bambalinas de lo que fue su presentación, en particular de cómo terminó su show. En ese sentido, la comediante apuntó directamente a Araneda como el responsable del incómodo momento.

“Me felicita, la gente pide la gaviota, y él se queda callado, y estaba esperando que le dijeran algo por el sono, y dice: gracias Pam Pam, y yo pensando: ¿en serio? para esto me huevearon tanto“, dijo la humorista refiriéndose al momento en que fue despedida de la Quinta Vergara.

Pam Pam y su opinión de Araneda

La standupera, además, dio su opinión sobre el animador. “Todo lo que dicen de él es verdad. Mon Laferte te entiendo“, bromeó.

Respecto a las explicaciones que le habrían dado para cortar su rutina y dar paso a la siguiente presentación, Pam Pam relató que “(Araneda) me dice, me dijeron que estabas muy nerviosa y por eso te bajé“.

Ante esa explicación la comediante le replicó asegurando que no era así. “Ay, entonces me soplaron mal”, habría sido la respuesta de Araneda.

“Me cayó como el p…“, acotó a continuación la humorista, quien desclasificó otra situación incómoda durante su paso por el festival.

“Atrás pasó algo muy extraño, yo me bajé como en shock (…) cuando me bajo tenía que hablar con Joaquín Méndez. Él me felicita y me ponen en la pantalla y me dicen, ah no, ya no, y me sacan. Me tuvieron caleta de rato parada ahí“, recordó.