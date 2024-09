Quién es Leandro Shara, el chileno que inició una batalla legal contra la UEFA por el nuevo formato de la Champions League

Actualizado el 4 de Septiembre de 2024

El consultor y empresario chileno acusó plagio por parte de la UEFA y aseguró que se encuentra iniciando una arremetida judicial por dicho formato, el cual ya se ha utilizado en Chile.

La nueva edición de la UEFA Champions League se llevará a cabo con un revolucionario formato de competencia, dejando de lado los grupos para incluir una fase de liga, donde cada uno de los equipos clasificados jugará ocho partidos contra ocho clubes diferentes. Sin embargo, este cambio abrió una polémica en la cual está envuelto un chileno: Leandro Shara, quien acusa que le “robaron” su esquema.

Con respecto al Formato Suizo, como es llamado en la UEFA, este se juega con 36 equipos, los cuales compiten en una tabla general en donde disputan ocho partidos y cada escuadra tiene un calendario diferente.

De esta forma, los clubes que terminen en los primeros ocho lugares accederán de forma directa a los octavos de final. Mientras que los cuadros que finalicen entre el puesto 9° y 24° de la clasificación general jugarán una ronda eliminatoria de ida y vuelta, para así definir los otros ocho que estarán en octavos de final.

Bajo este contexto, en donde aún hay cierta confusión por parte de los fanáticos del fútbol en relación a cómo funcionará dicho formato, la UEFA enfrenta una compleja lucha judicial por los derechos de autor que tiene el esquema, los cuales le pertenecerían al contador auditor chileno Leandro Shara, quien sostiene que creó el sistema y lo registró en la FIFA.

Quién es Leandro Shara, el chileno que denuncia plagio de la UEFA por nuevo formato de Champions League

Leandro Shara es un consultor chileno, fundador y creador de la empresa MatchVisión, que se especializa en la innovación de formatos de competencia. Antes de ello, se tituló como contador público auditor en la Universidad de Santiago en 1990.

De acuerdo a su perfil de LinkedIn, se describe como “experto en soluciones de formatos de torneos, con más de 20 años de experiencia resolviendo todo tipo de competiciones, partidos, calendarios y desafíos de desempate para competiciones deportivas en todo el mundo”.

Dentro de sus creaciones, Shara expone que diseñó formatos de competencia para Concacaf (clasificatorias a la Liga de Naciones 2019/2020 y clasificatorias al Mundial 2014 y 2018), y que también ha trabajado en la confección de esquemas para copas nacionales de las federaciones de Chile, Costa Rica y Perú.

La denuncia contra la UEFA por “apropiarse” el formato que se usará en Champions League

El consultor chileno que ha trabajado para empresas globales como PwC y GlaxoSmithKline, explicó a La Tercera que planteó el formato a la UEFA, el cual ya se aplicó en la Copa Chile de 2011 y que actualmente se utiliza en Copa Perú. “No solo en fútbol, se aplica en más de 10 deportes en cuatro continentes. La FIFA me contrató como consultor, donde reconoce la propiedad intelectual que tengo sobre el formato, lo hace por contrato, escrito”, dijo.

De acuerdo a sus declaraciones, el nuevo formato que se usará en la Champions League se utilizó hace más de 10 años en la Copa Chile, cuya “fase de liga” o primera fase también la disputaron 36 equipos, los cuales jugaron seis partidos cada uno.

Así quedó la tabla general:

FlashScore.

Tras ello, no se disputó fase de playoff, como será el caso del certamen europeo, sino que los ocho clasificados disputaron directamente los cuartos de final, que terminaron con la Universidad Católica consagrándose como campeón al vencer a Magallanes en la final.

Bajo este contexto, Leandro Shara en entrevista con Diario AS España denunció que “la UEFA se hizo con nuestro formato de manera desleal a través de una cadena de engaños, incumplimientos y manipulaciones. Y encima nos ignora. Le entregamos material a múltiples funcionarios de UEFA a lo largo de los últimos diez años. Incluso se lo hicimos llegar a Alexander Ceferin (presidente de la UEFA). Ahora nos copian, usan nuestro trabajo (el que dijeron nunca usarían) aprovechando nuestro esfuerzo y los muchos años de investigación”.

La arremetida legal contra UEFA

Al ser consultado sobre si siguió en contacto con la organización europea tras el anuncio del nuevo formato de la Liga de Campeones, el chileno sostuvo al citado medio que “inmediatamente cuando supimos que UEFA usaría nuestro formato les llamamos de nuevo, incluso al mismo presidente Ceferin. Genuinamente quisimos apoyarles para ayudarles a resolver errores de implementación graves en las primeras versiones. Nos enviaron una nota donde nos decían que pronto nos contactarían… y aún seguimos esperando”.

Con respecto al comienzo de una batalla judicial contra el organismo europeo, Leandro Shara detalló a La Tercera que “ya inicié las causas legales, cuando ellos lo anuncian envié mi primer cease and desist, cesar y desistir en español (orden para detener una actividad y no retomarla más tarde)“.

“La primera vez, Alexander Ceferin me respondió que en pocos días me contactaba. ¿Por qué me respondió? Porque yo he estado en reuniones con las más altas autoridades de UEFA por 10 años. He preparado análisis y he hecho investigación científica sobre el tema. Por una cuestión de discriminación, le llaman Formato Suizo y, de esa manera, demuestra que ellos produjeron ese formato, algo que no es así. Adicionalmente, me mandaron una nota diciendo que seguirán adelante y que yo continúe con mis acciones legales”, cerró el consultor chileno al citado medio.