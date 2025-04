VIDEO – Don Carter reveló que fue encarcelado injustamente en dictadura

Juan Alcayaga, más conocido por su personaje Don Carter, fue invitado al programa de Chilevisión, Podemos Hablar, donde compartió una historia sobre una vez en que fue arrestado por equivocación.

Según el relato del amigo del Profesor Rossa, la situación ocurrió en los años 70, cuando él estudiaba teatro en la Universidad de Chile, en plena dictadura militar.

En la conversación que mantuvo con Diana Bolocco, Don Carter recordó que los estudiantes solían reunirse en la entrada de la escuela, en un lugar donde daba el sol, para resguardarse del frío durante el invierno.

“Ese día llegué un poco más tarde, pero antes de que yo llegara, el grupo ya había estado contando chistes sobre la Junta Militar”, explicó.

En ese sentido mencionó que durante esa época existía una orden que prohibía hacer chistes sobre la Junta. “Cuando yo aparecí, ya habían terminado con los chistes”, dijo.

“De repente sale el tipo que barría la escuela y se para un furgón, y el tipo dice ese, ese, ese y ese, entre ellos yo”, recordó Don Carter.

“Nos pusieron con las manos arriba con los libros. De repente miro para al lado y hay un cabro que era menor que yo, que era teniente y con una bayoneta que tenía como un filete de metal”, contó.

“Lo primero que pensé fue ‘pucha, mi papá es viejo, le puede dar un infarto’, porque yo altiro dije, ‘aquí cagué’”, continuó.

En medio de la detención, Don Carter le preguntó al teniente que lo estaba reteniendo: “‘Señor, ¿me puede explicar por qué me lleva detenido?’. Yo era flaco como dedo, y el tipo me pega en las costillas con la bayoneta y me dice, ‘cállate, concha…’”, indicó.

“Yo azoto la cara contra la pared, y la pared estaba como descascarada, y yo pasó para abajo. Era un rasmillón no más, pero con la sangre era como que me hubieran abierto y sacado el cerebro”, aseguró.

“Después llegamos (a la cárcel) y fue el director de nuestra Facultad y nos fueron soltando de a uno, y esa fue la única vez que estuve preso. Fue rudo, es que en aquella época fue dura para mucha gente y ojalá nueva volviéramos a vivir eso”, reflexionó

“Mira lo que son las cosas, me llevaron preso por contar un chiste que yo nunca conté”, concluyó.