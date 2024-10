Jefe de los árbitros reconoce llamado de Santiago para denunciar a Colo Colo

30 de Octubre de 2024

Héctor Jona reconoció que no vio al coordinador de Colo Colo en la zona de exclusión y que desde Santiago se le ordenó denunciar el hecho.

El Campeonato Nacional se sigue jugando en los escritorios, luego que este martes el Tribunal de Disciplina revisara la denuncia realizada por Universidad de Chile, que acusó a Jorge Almirón, DT de Colo Colo, de dar instrucciones en el partido con Huachipato a pesar de estar castigado.

La acción de la U se basa en el informe del árbitro Héctor Jona, juez principal de dicho partido, que consigna la presencia de Víctor Vidal, coordinador de los albos, en una zona de exclusión con un aparato electrónico.

Al respecto, el propio Jona fue citado a declarar, reconociendo que no observó al funcionario de Colo Colo en una zona prohibida, indicando que le pidieron precisar esta situación desde Santiago, recalcando que “yo no vi nada. Me pidieron que lo informara”.

El árbitro precisó que la persona que le ordenó dar cuenta de este episodio en su informe fue Carlos Ulloa, jefe técnico de la Comisión de Árbitros de la ANFP, agregando que “me lo pidió desde Santiago. ¿Quién me lo pidió? Carlos Ulloa”.

Esta situación fue defendida por Roberto Tobar, jefe de los árbitros, que explicó el accionar de Ulloa a La Tercera, aseverando que “efectivamente se le pidió que agregara al informe que Víctor Vidal estaba en una zona de exclusión”.

Según declaró Tobar, este tipo de acciones son comunes “frente a situaciones que se le escapan a los árbitros en determinados encuentros. Ahora claramente agarra más relevancia por la situación que está pasando”.

“En esta situación reaccionamos frente a una publicación que apareció en un medio y, por lo mismo, decidimos incluir que estaba en zona de exclusión. Por lo mismo el informe salió mas tarde, pese a que habíamos mandado uno sin la denuncia”, puntualizó el jefe de los árbitros.

Tobar reiteró que este accionar no es ilegal, apuntando que “siempre ha complementado los informes en caso que los jueces no se percaten de alguna acción. No se olvide que la patada de Beccacece al refrigerador el árbitro no la vio y después fue anexada al informe por todo lo que salió en los medios”.