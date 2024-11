Jorge Almirón dispara duramente contra La U por denuncia ante el Tribunal de Disciplina: “Vergüenza que te representen así”

4 de Noviembre de 2024

El DT del Cacique se desahogó y criticó con todo a la dirigencia de La U por querer ganar el título por secretaría.

Tras la victoria de Colo Colo sobre Deportes Iquique y el triunfo de La U, la definición del Campeonato Nacional se estirará hasta la última fecha, donde El Cacique tendrá la primera opción para conquistar el título, aunque todavía queda esperar lo que dictamine el Tribunal de Disciplina de la ANFP con respecto al caso de Jorge Almirón.

Los azules denunciaron a los albos por un supuesto desacato del entrenador en el duelo contra Huachipato, donde lo acusaron de entregar órdenes a pesar de estar suspendido. En este contexto, dicho fallo podría conocerse este martes cuando sesione el tribunal. La Universidad de Chile pide la resta de puntos de Colo Colo y un duro castigo para el DT.

De esta forma, el Cacique podría perder el Campeonato por secretaría, posibilidad que causa “indignación” en Jorge Almirón, quien en conversación con TNT Sports se desahogó y arremetió duramente contra la dirigencia de La U.

Jorge Almirón disparó con todo tras denuncia de La U en la recta final del Campeonato Nacional

“Es indignante, yo me siento muy mal. Que los jugadores sientan que corren riesgo de perder el campeonato por una cuestión de escritorio, no lo puedo creer”, partió comentando el DT albo.

A lo que agregó: “A mí me duele porque amo mucho el fútbol, es mi vida, el equipo hizo todos los méritos como para pelear el campeonato”.

Tras ello, Jorge Almirón apuntó todos los dardos contra La U tras la presentación de la denuncia. “Todo el respeto al rival, la U es muy grande, siempre va a ser grande, todo el respeto para ellos, pero imagino que a la gente le va a dar vergüenza que te representen así”, expuso.

En este sentido, manifestó que “dentro de la cancha si me toca perder, te doy la mano y te felicito, me da bronca. Pero así… me siento indignado, porque para mí el fútbol es otra cosa”.

Posteriormente, en conferencia de prensa, el entrenador de Colo Colo continuó hablando del tema y sostuvo: “El fútbol para mí es dentro de la cancha. Me pone triste que los jugadores después de tanto esfuerzo, una gran segunda ronda, casi perfecta, tengamos que hablar de esto (la denuncia)”.

Para cerrar, a modo de broma, Almirón aseguró que “la próxima vez en una cabina usaré una mordaza. Yo no di instrucciones, las tomó mi cuerpo técnico, yo soy muy pasional y por eso salto, grito, porque estamos jugando unas finales”.