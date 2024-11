Nuevo video y otro golpe de Huachipato a La U: Colo Colo y los Azules viven jornada clave en el Tribunal de Disciplina de la ANFP

5 de Noviembre de 2024

En las últimas horas se reveló un nuevo video que podría poner en jaque a Colo Colo en el Tribunal de Disciplina que sesionará esta tarde.

Durante la tarde de este martes 5 de noviembre, el Tribunal de Disciplina de la ANFP analizará las pruebas que presentó la Universidad de Chile por el supuesto desacato de Jorge Almirón en el partido contra Huachipato, con lo que los Azules buscan la resta de puntos para Colo Colo, y de esta forma, pasar a liderar la tabla y ser campeones por secretaría.

Bajo este contexto, se han filtrado dos videos que podrían complicar al Cacique. El primero de ello lo publicó The Clinic, donde se muestra a Almirón viendo el partido en la cabina del estadio, junto con el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa y el gerente deportivo, Daniel Morón. Sumado a ello, se aprecian dos asistentes del cuerpo técnico con audífonos en sus orejas.

The Clinic.

En aquel registro aparece el DT de Colo Colo tapándose la boca y conversando con uno de sus asistentes (Víctor Berríos). En ese mismo momento, el otro asistentes (que también tiene un audífono en su oreja) se poner por delante para tapar la eventual instrucción.

Ahora, La Tercera dio a conocer un video que evidencia el desplazamiento inmediatamente posterior al movimiento del técnico del Cacique en la caseta. En este sentido, se observa a Berríos ingresando en la cabina. El último desplazamiento es el de Almirón saliendo al encuentro de su colaborador, quien no vuelve a ingresar al palco.

Si bien a raíz de estos registros se puede realizar una interpretación sobre la existencia de una posible instrucción por parte de Jorge Almirón, esto no demostraría el supuesto desacato, ya que no hay audio que lo acredite.

Con respecto a esta situación, Ángel Botto, ex presidente del Tribunal de Disciplina de la ANFP, comentó a AS Chile que “todo pasa por probar si hubo o no comunicación por un medio tecnológico. Si la U no logra probar eso, la denuncia se va al agua”.

El duro golpe de Huachipato a La U en su denuncia contra Colo Colo

Tal como ocurrió en la semana pasada, Huachipato dio otro portazo a La U y negó los registros de las cámaras de seguridad del estadio.

“En concordancia con lo señalado en las normas aplicables, dichas grabaciones solo podrían ser utilizadas en caso de comisión de delito o afectación de la seguridad de los dirigentes, para la identificación de los responsables”, expresa el cuadro acerero en un escrito.

A lo que agregaron: “En el presente caso, no se ha denunciado ni identificado ningún hecho delictual o afectativo de la seguridad de los dirigentes locales o visitantes que amerite la revisión de dichas imágenes. Por lo tanto, dichas cámaras no se deben exponer, por no haber un hecho que lo justifique“.

“Se hace presente que el Club Universidad de Chile ya había preguntado por la existencia de dichas cámaras y solicitado en forma verbal la entrega de las mismas a nuestra institución, lo que fue denegado por las razones ya expuestas en este escrito. En esta oportunidad, mediante solicitud ante este Tribunal, se vuelve a insistir en dicha solicitud ya denegada. Huachipato SADP solo entregará esas grabaciones ante la denuncia de un hecho que lo amerite conforme a lo expuesto“, cerraron.

¿A qué es la sesión del Tribunal de Disciplina de la ANFP y cuándo estaría la resolución?

El Tribunal de Disciplina sesionará este martes 5 de noviembre a partir de las 18:00 horas. Lo que suceda en esta instancia, se podría conocer pasadas las 19:30 horas. Sin embargo, también está la posibilidad de que la sentencia no se informe hoy. Esto a la espera de que pueda surgir material adicional, por lo que se podría informar entre jueves y viernes.