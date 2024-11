Piden cárcel para Cindy Nahuelcoy: los detalles de la querella interpuesta por árbitros en contra de la ex jueza de línea

7 de Noviembre de 2024

La acción judicial por injurias graves se fundamenta en las declaraciones de Nahuelcoy en el reality ¿Ganar o Servir?, donde se refirió a Julio Bascuñán y a Leslie Vásquez.

Compartir

La polémica en el arbitraje chileno está lejos de terminar. Esto debido a que Julio Bascuñán y Leslie Vásquez presentaron una querella criminal en contra de Cindy Nahuelcoy por el delito de injurias graves.

Ambos jueces interpusieron la acción legal por las declaraciones que hizo su ex compañera de profesión en el reality de Canal 13, ¿Ganar o Servir?.

En aquel espacio, Cindy Nahuelcoy habló sobre la acusación que hizo contra Julio Bascuñán en 2023, donde aseguró que en su rol de miembro de la Comisión de Árbitros, benefició a Leslie Ayala con la designación de ciertos partidos, en el contexto en que mantendrían una relación sentimental.

“Fui a hablar con mi jefe (Roberto Tobar), le comenté que había una situación irregular que todo el mundo conversaba. Él dijo que era verdad y me dijo que hiciéramos una denuncia por escrito. Lo hicimos y quedó la cagá“, expresó la ex referí en el reality, cuyos comentarios fueron incluidos en la querella que presentó Julio Bascuñán y Leslie Vásquez.

Además, en dicha acción legal también se expone que Nahuelcoy en ¿Ganar o Servir? dijo: “Me decía que si yo hablaba iba a cagar mi carrera. Un día no pude más, me decidí a hablar, di una entrevista a la prensa, dije la verdad y el huevón me cagó la carrera, porque me quitó el Parche FIFA. Yo con ese parche viajaba por todo el mundo. En ese tiempo yo estaba pololeando y después despidió a mi ex pareja. ¿Y qué culpa tenía él? Y después todos mis amigos desaparecieron”.

Bajo este contexto Bascuñán y Vásquez piden que “se condene a la querellada y a cualquier otro, a la pena de 3 años de presidio menor en su grado medio, con costas“.

El conflicto entre Julio Bascuñán y Cindy Nahuelcoy que terminó con su carrera

En 2023, tras la denuncia de Nahuelcoy, el Tribunal de Disciplina la sancionó con 30 fechas luego de que no se acreditara la veracidad de los hechos que acusó. Sumado a ello, se castigó a la jueza Loreto Toloza, quien formó parte de la denuncia con Cindy.

Tras cumplir dicha sanción, la árbitra presentó su autodespido ante la ANFP en marzo de este año, con lo que le dijo adiós a su carrera en el arbitraje chileno.