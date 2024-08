Manuel Suárez, el geólogo de la Patagonia postulado al Premio Nacional de Ciencias 2024 por su trayectoria y descubrimientos

16 de Agosto de 2024

El investigador reflexiona sobre su rol como docente en la Universidad Andrés Bello y repasa las condiciones actuales de la geología en Chile.

Compartir

Hace unas semanas, la Universidad Andrés Bello en conjunto con el Museo Regional de Aysén postularon al Dr. Manuel Suárez, al Premio Nacional de Ciencias Naturales por su amplia trayectoria profesional. El geólogo, académico e investigador UNAB ha sido un considerable aporte para la geología y paleontología, con más de cincuenta años de experiencia tanto en investigaciones, como también a través de publicaciones académicas y por supuesto en la docencia.

Manuel Suárez es responsable de importantes descubrimientos paleontológicos en la región de Aysén, entre los que destacan el Chilesaurus y el denominado abuelo de los cocodrilos modernos, una nueva especie de cocodrilo prehistórico de 148 millones de años, encontrado en la cordillera patagónica del sur de Chile. Esta nominación representa un hito significativo, ya que en esta ocasión y por primera vez, un geólogo es postulado para este prestigioso reconocimiento nacional.

—¿Cómo recibe esta doble postulación al Premio Nacional de Ciencias Naturales?

—Me siento muy honrado de que tanto la Universidad Andrés Bello, como el museo me hayan postulado a este reconocimiento, donde hay tremendos investigadores, particularmente del área de la biología, así que eso es un honor y una sorpresa. Es algo muy importante en lo personal, porque la postulación me ha permitido revisar y analizar lo que he hecho en mi trayectoria como geólogo.

—¿Cómo resumiría su trayectoria?

—Yo diría que he sido más bien un geólogo de Patagonia, empecé el año 1969 cuando regresé a trabajar en la zona del canal Beagle, ese año, en barquitos chicos, andábamos recorriendo las costas en botes de aluminio de unos 3 metros, y saltando a las rocas, y después en 1972, seguía allá, pero esta vez ya yo iba a cargo del barquito. Mi carrera la empecé del extremo sur de América, en la zona del Cabo de Hornos, el canal Beagle, después al oeste de Puerto Natales, y siempre en los archipiélagos, y luego anduve en otras partes también, hasta que a principios de los noventa empecé a trabajar en la región de Aysén. Toda mi vida profesional ha estado ligada a esta región.

Manuel Suárez, está vinculado a la Universidad Andrés Bello hace más de diez años. CEDIDA.

—En su labor académica en la Universidad Andrés Bello estos años, ¿con qué área se ha sentido más involucrado, con la docencia o la investigación?

—Con ambas cosas, pero ahora estoy bastante metido en investigación, porque con todo este tiempo que he trabajado en la universidad, tengo un montón de datos geológicos a los que les estoy dando otras miradas, haciendo publicaciones. Así que a eso estoy dedicado en cuanto a la publicación, y, además, en los últimos años, también por la UNAB, en convenio con el Instituto Chileno Campos de Hielo, he trabajado bastante en la región de Aysén, y en proyectos con la universidad y con fondos regionales con los que pudimos llevar a terreno a 14 alumnos, para que hicieran su memoria, su tesis de pregrado.

—A su juicio, ¿Por qué es importante la geología?

—La geología es muy importante, no solamente en lo referido al territorio continental, sino que, en relación a los fondos oceánicos, las islas oceánicas, todo aquello es parte de lo que se está estudiando. En cuanto a la hidrogeología, las aguas, es fundamental, porque también hay que delimitar que hay lugares en el norte en que las aguas son fósiles, es decir, son como un yacimiento petrolero, por ende, se acaban, porque su relleno desde la cordillera es muy lento, entonces hay que conocer muy bien todo el asunto de los flujos, cómo funciona el sistema hídrico, y todo esto es algo que requiere de esta profesión.

—¿Qué otro campo de estudio esgrime hoy la geología en Chile?

—El turismo en Chile es un turismo de paisaje, porque no tenemos Machu Picchu, ni nada de eso, y es precisamente en ese paisaje, resultado de procesos geológicos, por ejemplo, aquí en la región de Aysén, donde nosotros encontramos famosos grupos de dinosaurios, entre ellos el Chilesaurus, y esto ha permitido activar el turismo y que un día pase un turista y le contemos que allá arriba, a 1.400 metros, se encontró en una roca, un cementerio de dinosaurios. Por cosas como esas, es que la geología es relevante. Para contar las historias que van antes de las historias.