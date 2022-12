Neme emplaza a concejal de Viña del Mar por tomas: “Ponga el patio de su casa”

12 de Diciembre de 2022

Esto, luego que el concejal Alejandro Aguilera (CS) defendiera una toma de terreno en Reñaca Alto, alegando que “el bien común no puede estar supeditado al bien particular”.

José Antonio Neme vivió un “caliente momento” en el matinal Mucho Gusto de Mega, luego que se enfrentara con Alejandro Aguilera, concejal CS de Viña del Mar, por el desalojo ordenado a 80 familias que se tomaron un terreno en Reñaca Alto.

Y es que el edil viñamarino defendió la toma del predio, que debe ser desalojada y desarmada en un periodo de seis meses, argumentando que se debe dar prioridad al derecho a la vivienda, en desmedro del derecho a la propiedad privada.

En contacto con Mega, Aguilera expresó que “decidimos poner un punto político, si bien es cierto que la propiedad privada es una cuestión importante, hay otros derechos que no pueden ser pasados a llevar. Cuando los vecinos se toman un terreno, es porque también están protegiendo otros derechos, como la vivienda, la salud, la vida familiar, la vida en barrio”.

Estas palabras generaron el enojo de José Antonio Neme, quien le precisó que “entiendo que las familias tienen derechos a vivienda, a recreación, pero ese derecho no se le reclama al dueño del terreno. Él puede tenerlo vacío si es que quiere. El punto es dónde las personas encuentran la resolución de sus conflictos y dónde ejercer sus derechos”.

Ante los dichos de Neme, el concejal Aguilera apeló a que la situación de toma de terrenos se generan porque “hay colusión de derechos. Me parece que las leyes, lo que tienen que hacer…”.

Esto terminó con colmar la paciencia del periodista, quien recalcó: “¡No hay colusión de derechos, concejal! Perdón que le diga, pero o estamos entendiendo mal o efectivamente tenemos una diferencia que es muy legítima. Para mí no hay colusión de derechos. El propietario del terreno tiene derecho a la propiedad sobre su terreno, y los otros derechos, que corresponden a las personas que se tomaron el terreno, son derechos de acceso a bienes públicos que no tiene nada que ver con el propietario, ¡nada que ver!”.

“Es el Estado el que está llamado a garantizar el acceso a bienes públicos, no el dueño de ese terreno (…) no sé dónde está el choque de derechos, no le entiendo el concepto”, agregó.

Pero el concejal de Convergencia Social apuntó que “el bien común no puede estar supeditado al bien particular”.

“Como el bien común está por sobre todo, ponga el patio de su casa”, disparó Neme, lo que no le gustó para nada al edil.