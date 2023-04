“No estamos unidas”: Paola Troncoso reveló el distanciamiento que existe con Belén Mora

22 de Abril de 2023

En el último capítulo de Podemos Hablar, la comediante explicó sus razones para no escribirle a la que fue su amiga tras su polémica rutina en Viña 2023.

La actriz Paola Troncoso fue una de las invitadas al programa Podemos Hablar, junto a Fran García-Huidobro, Jordi Castell y Giancarlo Petaccia.

En la velada, la comediante reveló los motivos que tuvo para no apoyar a su ex colega de Morandé con Compañía, Belén Mora, tras su paso en el Festival de Viña del Mar.

En conversación con el animador del programa, Jean Philippe Cretton, Paola Troncoso comentó que “cuando estuvo la Pame (Leiva), me reí mucho y mis primeras ganas fueron de escribir y de felicitarla”.

“Pensé que si lo hacía, la gente iba esperar que hiciera lo mismo cuando saliera Belén”, continuó.

En ese momento, la comediante admitió que no le nació enviarle un mensaje a Belén Mora después de su fallida rutina en el festival porque “nosotras ya no somos, no estamos unidas como antes”.

“Y porque siento que no podía decir te fue la raja, si lamentablemente no le fue tan la raja como quizás ella quería, como muchos queríamos que le fuera”, explicó la actriz.

Belén Mora y el mensaje a sus colegas

Semanas después de llevarse una Gaviota de Plata en una polémica presentación en el Festival de Viña del Mar 2023, Belén Mora envió un mensaje a través de su Instagram para todos sus colegas.

“Gracias a quienes me envían su amor y buena onda. Gracias también a los que a través de un mensaje o mail, me mandaron odio. A los que me patearon en el suelo justo después de desearme éxito. Gracias a los que hicieron chistecitos de mí”, escribió Belenaza.

“A los que me utilizaron, gracias. A los compañeros comediantes que desaparecieron tan rápido como antes me pedían abrir un show. Gracias a todos ustedes cambié mi forma de ver las cosas. No. Ya no cuentan conmigo. Ahora mi prioridad soy yo. Deal with it (lidien con eso)”, sentenció.