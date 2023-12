Calmantes, agentes y suicidio simulado: así fue el relato de ex mánager sobre la muerte de Canserbero

26 de Diciembre de 2023

Esto, luego que el Ministerio Público de Venezuela reabriera la causa por el deceso de Canserbero y Carlos Molnar, esposo de Améstica, ocurrido en 2015.

El mundo de la música se vio revolucionado durante esta jornada, luego que Natalia Améstica, ex mánager de Tirone González, más conocido como Canserbero, reconociera en una declaración viralizada que dio muerte al reconocido rapero venezolano y lo hizo pasar como un suicidio.

En su declaración, la ex mánager indicó que introdujo calmantes al té que le ofreció al cantante y a su pareja.

Al sentir el efecto de las drogas, Molnar se acercó a su esposa, momento en que lo apuñaló.

“Al momento me fui a la cocina a preparar mi cena, y en ese momento llega Carlos, mi pareja, para conversar pero cuando me di cuenta que ya estaba somnoliento, lo ataqué con tres puñaladas: una por el cuello, otra por la espalda y otra por el brazo”, relató la mujer.

Luego de esto, Natalia Améstica hizo lo propio con Canserbero. ”Cuando salgo ahí me consigo con Tirone, quien estaba dormido por efecto de las pastillas y fue cuando le causé dos puñaladas en su costado”, detalló.

Tras concretar los homicidios, la ex mánager llamó a su hermano, que llegó junto a agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), quienes terminan de ultimar a Carlos Molnar y de paso ordenan simular un suicidio en el caso del rapero y lo lanzan por el balcón.

“Y nos indican que es lo que tenemos que hacer con el cuerpo de Tirone , el cual fue lanzado por la ventana en la madrugada del 20 a las 05:00 de la mañana. En ese momento mi hermano se retira, yo me baño y busco ayuda con los vecinos”, indicó Améstica.

En esta línea, aseveró que “a la mañana, llega mi hermano con los funcionarios donde yo me encontraba, en casa de los vecinos, me piden que me vaya, que me dirija al departamento para que con pies descalzos los manchara con la sangre de Carlos y hiciera unas pisadas con dirección hacia la ventana“.

Luego de estos hechos, entregó su declaración a la policía de Venezuela, descartando su vinculación con la muerte del rapero.