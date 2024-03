La inesperada ayuda que pedirá Sofía que pondrá en aprietos a Juanjo y Valentina en Generación 98

21 de Marzo de 2024

La joven sigue dudando de la versión de su padre, y nuevamente se escapará para dar con el paradero de Alicia.

Compartir

En el próximo capítulo de Generación 98, Sofía (Amanda Silva) nuevamente se escapará de la casa debido a que su desesperación llegará más lejos y le pedirá ayuda Julia (Tamara Acosta) para descubrir el paradero de su madre.

Luego de un buen tiempo sin saber de su ella, la a dolescente agotará sus recursos y recurrirá a la única persona que podría saber sobre Alicia (Lorena Capetillo).

En las imágenes que se verán este jueves, se verá que la psicóloga llegará hasta su lugar de trabajo, donde se encontrará con una inesperada visita.

“Hola, ¿usted es Julia Gazmuri?”, dirá la hija de Juanjo. “¿Si, y tú quién eres?”, le responderá la especialista.

“Yo soy Sofía, hija de Alicia Suárez. Doctora, necesito que me ayude, algo le pasó a mi mamá”, manifestará la joven.

Momentos más tarde se verá a ambas en la oficina conversando sobre la extraña desaparición de la mujer. “Entonces… ¿Te dijeron por qué se fue?”, consultará Julia impactada.

“Me dijo que mi mamá se había ido a Uruguay y que ahora me tenía que ir con ellos, que estaba enferma y que ya no me podía cuidar”, expresará la menor de edad.

En ese instante, Julia se mostrará a dudosa de la información que le cuenta la joven, y tomará una importante decisión.

Juanjo y Valentina acorralados

Escenas más tarde, Julia llegará con la niña a la casa de Juanjo (Nicolás Poblete) y Valentina (María Gracia Omegna), para conversar a solas y resolver directamente sus preguntas.

“Alicia nunca mencionó Uruguay en la terapia, yo soy muy reservada con mis pacientes, pero en este caso me estoy empezando a preocupar”, manifestó la psicóloga.

“No sabes cuánto me alegro que la Sofi haya ido contigo, ha sido tan rápido que la pobrecita no entiende mucho”, afirmará el corredor de propiedades.

En ese momento, Julia le pedirá al ex amante de su paciente, que le explique con lujo de detalle todo lo que sabe sobre el paradero de Alicia.

“Yo sé que tú la estabas tratando hace un tiempo, pero estaba más o menos mal. De hecho, yo creo que estaba peor que nunca, cada día más violenta…”, sostendrá Juanjo.

Tras escuchar todas sus mentiras, la terapeuta le dirá: “Sofía cree que a su mamá le pasó algo. ¿Pusieron una denuncia por presunta desgracia?”.

Las palabras de la psicóloga tomarán por sorpresa a la pareja, poniéndolos rápidamente en aprietos. Sin embargo, las excusas que ambos le dieron no lograron convencer a Julia quien asegura que “hay cosas que no me cuadran”.