Un viejo conocido: Anibal Mosa retorna a la presidencia de Blanco y Negro

26 de Abril de 2024

El retorno del empresario de origen sirio estuvo marcada por la molestia de su antecesor Alfredo Stöhwing por haber dejado el cargo, cuestionando la gestión de Mosa en sus anteriores administraciones.

Blanco y Negro vivió este viernes una nueva junta de accionistas, la que terminó marcando la vuelta – por tercera vez – de Anibal Mosa a la presidencia de la concesionaria que rige los destinos de Colo Colo.

En la conferencia de prensa donde se presentó como timonel de Blanco y Negro, Anibal Mosa reiteró que no habrá cambios en el ámbito deportivo en Colo Colo en el corto plazo.

“No va a haber ningún tipo de cambios en la parte deportiva, le damos nuestro apoyo a los jugadores, el cuerpo técnico, Daniel Morón, todo el mundo. Estamos en momentos decisivos, tenemos que meternos en la pelea por el Campeonato Nacional y clasificar en Copa Libertadores. Les dijimos que estamos acá para apoyarlos”, declaró.

En esta línea, Mosa descartó de plano la eventual llegada de Claudio Borghi como gerente técnico de los albos, en desmedro de Daniel Morón.

“Lo de Borghi no sé quién lo habrá echado a correr, no es verdad. A Morón lo noté con ganas de continuar, no lo noté con signos de no querer continuar”, expresó.

Sobre la anhelada remodelación del Monumental, el presidente de Blanco y Negro, confesó que “es un tema siempre candente, pero obviamente que dentro de nuestra agenda está el tener un estadio nuevo. Ya en el directorio de mayo esperamos tener lineamientos, queremos dar el puntapié inicial para, lo más rápido posible, mostrar a los colocolinos una maqueta, un plan de trabajo, la primera piedra”.