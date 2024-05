“Soy la víctima”: La inesperada defensa de la mujer detrás de la serie Bebé Reno de Netflix

2 de Mayo de 2024

La mujer en la que supuestamente está basada la serie, reveló su versión de los hechos y explicó las consecuencias que le trajo.

La historia de una acosadora y su víctima inspiró a la serie de Netflix llamada Bebé Reno, una exitosa producción que está basada en hechos reales y que ha logrado posicionarse como lo más visto de la plataforma.

La impactante trama rápidamente convirtió en fenómeno a nivel mundial, y a raíz de esta situación, la mujer que habría inspirado el filme salió a defenderse con inesperadas declaraciones.

Esto, ya que la serie presentaría una versión intensificada de los hechos, cuando la realidad detrás de la verdadera persona en la que se inspira Martha Scott sería otra.

La inesperada defensa de la mujer detrás de Bebe Reno de Netflix

Pese a que el creador y protagonista de la serie Richard Gadd, quiso mantener oculta la verdadera identidad de las personas que estuvieron involucradas, lo cierto es que muchos fanáticos han investigado en internet y dieron con el paradero de la real acosadora.

Aunque no se han revelado mayores detalles sobre ella, la mujer entregó una entrevista al medio Daily Record, donde afirmó: “Yo soy la víctima aquí”.

En la conversación, incluso afirmó que ha recibido amenazas de muerte y que es ella quien ahora está siendo acosada.

“Aquí soy la víctima, no Richard Gadd. He recibido amenazas de muerte como resultado de su programa a pesar de que muchas de las cosas que afirmó simplemente no son ciertas”, sostuvo.

Junto con esto, la persona detrás de Martha explicó: “Alguien en las redes sociales dijo Si te encuentro, te mataré. Un tipo en Carolina del Norte dijo que él y otras personas iban a acosarme. como si se supone que hubiera acosado a Gadd”.

Aprovechando la instancia, la mujer que no es nombrada con su nombre real por el medio, detalló su versión de la situación.

“Estuve en compañía de Richard Gadd en ocasiones, pero no lo acosé como él afirma. Su historia es que esto es una grave intrusión en mi privacidad. No lo he visto en 12 años. Leí que había escrito ese espectáculo para el festival hace cuatro o cinco años y pensé: Dios mío”, manifiesta.

“No quiero tener nada que ver con él. Es una pesadilla. Sólo quiero seguir con mi vida”, expresó y junto con esto, añadió que “la escena en la que me mostraron en un café con él no ocurrió”.

Por otro lado, la actriz Jessica Gunning, que interpreta a Martha en Bebé Reno, también aprovechó de pedir a los espectadores que no llevaran el fanatismo a ese punto. “No sabía que eso estaba pasando. Insto a la gente a que no haga eso”, aseguró tras enterarse que muchos intentan localizar a la mujer que inspira la serie.