FOTOS – Quién es Isidora Carvallo, la hija de una ex chica Mekano que es candidata en el Miss Mundo Chile

21 de Agosto de 2024

La joven lucha con dos enfermedades y en su candidatura busca transmitir un mensaje de aceptación y amor propio.

Ya se dio a conocer a algunas de las seleccionadas a candidatas que competirán por ser la nueva Miss Mundo Chile 2024, y una de ellas es Isidora Carvallo.

La represententante de la comuna de Peñalolén es hija de Nicole Pérez, un conocido rostro de la televisión que alcanzó popularidad por su participación en el programa Mekano.

La noticia la entregó la organización del certamen a través de sus redes sociales, y allí la indicaron como una de las aspirantes a “la gran final” del concurso, y aquí te revelamos algunos datos sobre Carvallo.

Nicole Pérez y su hija Isidora Carvallo. INSTAGRAM

Quién es Isidora Carvallo, la joven que se convirtió en finalista del Miss Mundo Chile

Isidora Carvallo es una modelo e influencer de 18 años que rápidamente se ha convertido en una de las candidatas favoritas en el proceso del Miss Mundo Chile 2024.

La joven desde sus 11 años padece de alopecia, una enfermedad que provoca la pérdida parcial o completa del cabello, que en su caso le provocó esto último. Además, vive con diabetes tipo 1, una condición que requiere de tratamiento y supervisión médica constante.

“Me dio alopecia en 2017 y yo ahí viví bajo una peluca por un año. No quería salir, me salí del colegio, no quería hablar con nadie. Después logré decir que tenía alopecia, pero ahí, claramente no lo tenía asimilado al cien por ciento. Creo que el cambio es que encontré mi propósito: visualizar el amor propio a través del modelaje, por ejemplo“, manifestó la hija de Nicole Pérez, en una entrevista con LUN.

Tras este difícil momento en su vida, Carvallo decidió dejar eso atrás e incursionar en el modelaje. Fue allí que posó para una revista en Francia y ha enviado sus fotos a diferentes agencias y castings.

En relación al actual certamen que enfrentará, la joven candidata asegura que allí busca transmitir un mensaje de aceptación y amor propio.

“Después de preguntarme en las noches ¿por qué a mí?, no es un por qué, si no un para qué y finalmente lo descubrí y es eso lo que me encantaría transmitir”, expresó Isidora, al medio Prensa Chilena.

“Espero lograr llegar al corazón de mucha gente, no importa si no gano, me encantaría impactar al mundo y dar un mensaje de que todo lo que a uno le puede pasar es por un propósito, así tal como mi alopecia me ha abierto muchas puertas”, cerró.