Quién es Nicolás Iturra, el hermano de Claudio que protagonizará el último capítulo de La Ruta de la Patagonia

El final del programa promete ser un conmovedor homenaje al legado del famoso periodista y aventurero chileno.

El programa La Ruta de la Patagonia está a punto de llegar a su fin y su esperado último capítulo estará protagonizado por Nicolás Iturra, hermano del fallecido Claudio Iturra.

Sobre su participación en el cierre del programa, Nicolás comentó que “para mí fue un privilegio, y tener la oportunidad de cerrar parte del proceso de duelo que estamos viviendo como familia”.

Este especial y esperado final de temporada se transmitirá este sábado 14 de septiembre en el bloque prime de Canal 13, ofreciendo una oportunidad única para despedir el programa con una última travesía por los impresionantes paisajes de la Patagonia.

¿Quién es Nicolás Iturra, el hermano de Claudio Iturra que protagonizará el fin de La Ruta de la Patagonia?

Según reveló Nicolás Iturra a Canal 13, es geólogo de profesión, aunque en la universidad se especializó en aguas subterráneas, por lo que se considera más hidrogeólogo.

Junto a esto, el profesional de 47 años reveló el vínculo que tuvo con su fallecido hermano y su profunda conexión con el medio ambiente. “Con Claudio en la adolescencia compartimos y vivimos intensamente la naturaleza, disfrutamos las caminatas largas, los silencios al recorrer bosques y las ganas de transmitir que es importante para el alma viajar y salir de las zonas de confort”, contó.

En relación a cómo vivió el viaje, el hermano mayor de Claudio Iturra reveló sus sentimientos e indicó que “creo que no me equivoqué, porque el viaje y todo lo relacionado con el viaje fue una experiencia súper significativa y que me quedó grabada en el alma”.

“Sentí a mi hermano más presente que nunca durante esos días, con el equipo nos llenamos de anécdotas y situaciones donde sentimos su presencia, y en lo más personal para mí fue un bálsamo que agradezco, porque durante los días previos al viaje el dolor de su partida se había intensificado bastante”, expuso.

El capítulo final de La Ruta de la Patagonia se podrá ver este sábado después de T13 Central por las pantallas de Canal 13 y todas sus plataformas.