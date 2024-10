Nadie Quiere Esto arrasa en Netflix: lo que debes saber de la segunda temporada de la serie

14 de Octubre de 2024

Aunque aún no cumple un mes desde su debut, la serie se ha convertido en un fenómeno mundial gracias a su historia.

La serie Nobody Wants This, que se traduce al español como Nadie Quiere Esto, se ha convertido en un rotundo éxito en Netflix. En las últimas semanas, la producción ha dado mucho de qué hablar, y ha logrado posicionarse como lo más visto de la plataforma con más de 15,9 millones de visualizaciones en todo el mundo.

La producción que se estrenó el pasado 26 de septiembre rápidamente se ha convertido en un fenómeno a nivel internacional. Esto, considerando la llamativa trama detrás la comedia romántica que cuenta la historia de Joanne (Kristen Bell), una podcaster agnóstica que tiene un programa sobre amor y sexualidad, y Noah (Adam Brody), un rabino recién salido de una larga relación.

Una serie que está basada en la historia de amor de la creadora del programa, Erin Foster, y su esposo, Simon Tikhman. Un cautivador romance que anunció una segunda temporada gracias al positivo recibimiento del público.

Lo que debes saber de la segunda temporada de Nadie Quiere Esto de Netflix

Tras arrasar con sus primeros diez capítulos en Netflix, la plataforma confirmó que la serie Nadie Quiere Esto tendrá una segunda entrega. Según informó la compañía de entretenimiento, aunque la producción seguirá con sus rostros protagonistas, habrá algunos cambios.

Para esta segunda temporada, se integrará detrás de cámara a Jenni Konner y Bruce Eric Kaplan, guionistas de la primera temporada, como los showrunner y directores ejecutivos.

“La noticia de la renovación fue anunciada por el director de contenidos de Netflix, Bela Bajaria, en la conferencia Bloomberg Screentime en Los Ángeles”, consignó Variety.

Aunque ya se formalizó esta noticia, aún se desconoce cuándo comenzarán sus grabaciones y su próxima fecha de estreno, por lo que los fans deberán esperar para saber más.