“Lo estuve diciendo…”: 50 Cent recuerda acusaciones que hizo contra Sean Diddy Combs hace una década

Actualizado el 23 de Octubre de 2024

El artista, además, reveló que está realizando un documental sobre las acusaciones contra Diddy.

En medio de una nueva ola de demandas contra Sean Diddy Combs, el rapero 50 Cent salió a criticar abiertamente al músico, afirmando que ha sido uno de los pocos que se ha atrevido a reprobar sus acciones durante años.

En una conversación exclusiva con People, el artista de 49 años, cuyo verdadero nombre es Curtis Jackson, se refirió a Combs y a sus acusaciones, que lo apuntan como autor de delitos como tráfico sexual, extorsión y agresión sexual, entre otros.

“Parece que estoy haciendo algunas cosas extremadamente escandalosas, pero no es así. En realidad, soy yo diciendo lo que he estado diciendo durante 10 años”, sostuvo 50 Cent.

Junto con esto, el artista estadounidense se refirió a las comentadas fiestas: “Ahora todo el asunto de Puffy está saliendo a la luz con más fuerza en las noticias, pero más allá de eso, pienso: Oye, es solo mi perspectiva porque me mantuve alejado de esas cosas todo el tiempo, porque ese no es mi estilo”.

50 Cent contra Sean Diddy Combs

Tras el arresto de Diddy Combs, 50 Cent confirmó que ha decidido abordar el tema a través de un documental producido por su compañía G-Unit Film & Television. Este proyecto busca dar voz a las personas que han acusado al magnate del entretenimiento de cometer diversos actos de violencia.

Dirigida por Alexandria Stapleton, la docuserie se centrará en las historias de las víctimas, ofreciendo una perspectiva más profunda sobre las acusaciones que han surgido en torno al rapero.

“Esta es una historia con un enorme impacto. Es una narrativa compleja que abarca décadas, no solo los titulares o los clips vistos hasta ahora”, declaró el intérprete detrás de In Da Club y Candy Shop, en un comunicado a People.

“Si bien las acusaciones son perturbadoras, instamos a todos a recordar que la historia de Sean Combs no es la historia completa del hip hop y su cultura. Nuestro objetivo es asegurarnos de que las acciones individuales no opaquen las contribuciones más amplias de la cultura”, añadió Curtis Jackson.

Aunque el documental de 50 Cent sobre las acusaciones contra Diddy aún no tiene fecha de estreno, se conoce que tendrá como titulo Diddy Do It? y estará disponible en Netflix.