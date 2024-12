VIDEO – Selena Gómez responde a las críticas de Eugenio Derbez sobre su actuación en Emilia Pérez

9 de Diciembre de 2024

En medio de su controversial actuación, Gómez fue nominada como mejor actriz de reparto en los Globos de Oro 2025.

La cantante y actriz Selena Gómez está en el centro de la atención por su participación en la película Emilia Pérez, una producción que le ha valido una nominación a los Globos de Oro 2025 y duras críticas por parte del actor mexicano Eugenio Derbez.

La coproducción mexicana, dirigida por el cineasta francés Jacques Audiard, no ha estado exenta de controversias desde su estreno.

Pese a que el filme ganó el premio del Jurado y el de mejor interpretación femenina de la 77 edición del Festival de Cannes, Derbez criticó duramente la actuación de Selena Gómez catalogándola de “indefendible”.

Selena Gomez responde a las críticas de Eugenio Derbez por filme Emilia Pérez

Durante un episodio del podcast de Gaby Meza, Eugenio Derbez compartió su opinión crítica sobre la actuación de Selena Gómez en Emilia Pérez, refiriéndose especialmente a su acento al hablar español.

El comediante también calificó la forma en que la cantante pronunciaba el idioma como “indefendible” y expresó su asombro de que este detalle no hubiera sido objeto de debate.

“Selena Gómez es indefendible, yo estaba ahí con gente que nos volteábamos a ver y decíamos wow, ¿qué es esto?”, comenzó diciendo Derbez.

“No podía creer cuando canta, volteé a ver la persona con la que la vi y le dije no puedo creer cómo la gente no se está riendo”, lo interrumpió Meza para complementar.

Más tarde, el actor agregó: “no puedo creer que nadie esté hablando de esto, siento que en Cannes que le dieron un premio y en Estados Unidos nadie habla de eso porque no hablan español. No se están dando cuenta. Yo creo que tiene mucho que ver con que está subtitulada y no hablan español”.

Los dichos de Derbez rápidamente se viralizaron en Tiktok y llegaron hasta la propia Selena Gómez, quien no dudó en comentar y responder.

“Entiendo de dónde vienes… Lo siento, hice lo mejor que pude con el tiempo que me dieron. Eso no quita el trabajo y el corazón que puse en esta película” sostuvo la artista.