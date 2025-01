“Partió con una otitis”: entregan detalles de la dolencia que afecta a hija del líder de Lucybell

Actualizado el 9 de Enero de 2025

Según detalló su madre, Nicole Ahumada, la joven fue víctima del ataque de una bacteria, luego que iniciara el tratamiento por una otitis.

Amaya Valenzuela Ahumada, hija del líder de Lucybell – Claudio Valenzuela – se mantiene internada en coma inducido desde el lunes pasado en la Unidad de Cuidados Intensivo de la Posta Central, en estado grave.

En conversación con LUN, Ahumada precisó que “tuvo una otitis hace un par de semanas. Estaba supurando materia por los oídos y le dieron un antibiótico. Pero parece que fue muy poco y la infección se fue agrandando, agrandando y le dio una septicemia. Ahora están viendo qué bacteria fue”.

La mujer indicó que debieron llevarla de urgencia a la Posta Central, ya que “estaba delirando y colapsó, quedó inconsciente. Luego empezó a convulsionar”.

“La internaron altiro. Cuando vieron la fiebre, el neurólogo pensó que era meningitis y entró por un cuadro de meningitis hasta que le hicieron las punciones en la columna y no era, realmente era una infección en la sangre y le indujeron el coma para hacerle el tratamiento y que su cuerpo no se desgaste en tratar de funcionar”, detalló.

La ex pareja del vocalista de Lucybell precisó que “ya le he dicho a ella, que tiene que pelear a este bicho y no puede morir”.