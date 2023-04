US$25 millones al bolsillo, miedo y 20 años de cárcel: Alejandro Toledo se entregó a la justicia por corrupción

21 de Abril de 2023

El ex presidente de Perú se mantiene en Estados Unidos y espera con temor el regreso a su país.

El ex presidente Alejandro Toledo del Perú se entregó durante la jornada de este viernes a la justicia de Estados Unidos para enfrentar delitos de corrupción por los que fue acusado durante su administración (2001-2006) como la máxima autoridad del país vecino.

El ex mandatario de 77 años estaba reclamado por los tribunales peruanos desde 2017 en la causa donde es acusado de recibir cerca de 25 millones de dólares como sobornos de parte de la constructora brasileña Odebrecht.

En 2016, Jorge Barata, ex director de esta empresa, aseguró ante la fiscalía peruana que pagaron más de 30 millones de la moneda estadounidense para conseguir la aprobación de dos proyectos importantes en este territorio.

Con el tiempo, la investigación arrojó que serían cinco millones menos los que recibió Toledo en 2005 para adjudicar la concesión del segundo y tercer tramo de la carretera Interoceánica Sur que une a ambas naciones implicadas en el caso.

El dinero que supuestamente recibió el ex presidente habría sido depositado en cuentas offshore de uno de sus amigos y colaboradores, el empresario peruano-israelí Josef Maiman, quien finalmente ha colaborado con el proceso.

El miedo de Alejandro Toledo

Horas antes de presentarse ante la justicia estadounidense, Alejandro Toledo expresó el miedo que siente ahora que podría quedar a disposición de los tribunales de su país que buscan sancionarlo con 20 años de cárcel por corrupción. Dejó su departamento en California para seguir con el trámite judicial.

“Le pido a la justicia peruana que no me mate en la cárcel. Déjenme luchar con argumentos. Sólo espero que no hayan negociado con mi cabeza… Nunca he recibido ni un solo dólar malhabido. “¿Por qué no nos cuentan los términos de ese acuerdo? Odebrecht sigue trabajando igual en Perú, aunque tenga otro nombre; evitó pagar mil millones de dólares en impuestos”, dijo en entrevista con EFE.