Donald Trump estaría “a salvo” tras tiroteo cerca de su club de golf en Florida

Un tiroteo se registró este domingo 15 de septiembre en las cercanías del campo de golf del ex presidente, Donald Trump, en Estados Unidos.

Específicamente, el hecho ocurrió en las afueras de un club de golf en West Palm Beach, donde se encontraba el ex mandatario.

“El (ex) Presidente Trump está a salvo después del tiroteo ocurrido en su cercanía. No hay más detalles por el momento”, indicó Steven Cheung, director de comunicaciones de campaña de Donald Trump.

Junto a ello, el medio estadounidense New York Post, afirmó que quienes se enfrentaron en el tiroteo habrían atentado uno contra el otro, mientras que Trump nunca habría sido objetivo del ataque.

En tanto, el Servicio Secreto indicó que junto a la Oficina del Sheriff del condado de Palm Beach están investigando el tiroteo que ocurrió cerca de las 14:00 horas. “El ex presidente está a salvo”, recalcaron.

Por su parte, la cadena de noticias CNN aseguró que una persona fue detenida en relación al tiroteo. “El Servicio Secreto habría disparado contra el sospechoso”, afirmaron

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y la vicepresidenta, Kamala Harris, expresaron a través de un comunicado de la Casa Blanca que estaban “aliviados” de saber que Trump estaba a salvo.

