“Soy violador, como todos los demás”: la honesta y cruda confesión de Dominique Pelicot en pleno juicio

17 de Septiembre de 2024

El hombre acusado de drogar a su esposa para que otros sujetos abusaran de ella mientras los grababa, reconoció su crimen y le pidió perdón a su esposa.

El francés Dominique Pelicot confesó que drogó a su esposa para que otros hombres tuvieran sexo con ella mientras él los filmaba, se reconoció como “un violador” y dijo que guardó los videos para tener un registro de quienes participaban en los abusos y por vicio, por el placer de contemplarlos.

“Soy un violador, como todos los que están en esta sala. Lo sabían todos, no pueden decir lo contrario“, dijo Dominique Pelicot este martes durante la continuación del juicio en su contra y de los 50 hombres que están acusados con él.

Se trató de la primera declaración del hombre de 71 años, quien está acusado de drogar durante casi una década a su mujer para que otros hombres, de entre 26 y 74 años, la violaran.

Las palabras del imputado apuntaron a que todos los participantes en los hechos sabían lo que estaban haciendo, lo que contradice las versiones de varios de ellos, que afirman que pensaban que se trataba de una pareja que deseaba cumplir con sus fantasías sexuales.

Dominique Pelicot le pidió perdón a la víctima

Tras reconocerse como violador, Dominique Pelicot dijo que su ahora ex esposa, Gisèle, “no merecía eso. Pido perdón aunque esto no sea algo aceptable“, añadió en declaraciones que recogieron medios como France24.

El principal acusado manifestó que a pesar de que “nunca consideré a mi mujer como un objeto, desgraciadamente los vídeos muestran lo contrario”.

Dominique Pelicot regresó esta mañana al tribunal de Aviñón en que se lleva la causa, tras ausentarse más de una semana luego de presentar problemas de salud.

En tanto, Gisèle Pelicot, reconoció que “durante 50 años viví con un hombre del que no imaginaba que pudiera cometer estos actos de violación”.

“Él es consciente de esos actos de violación, pero yo no dudé de este hombre ni un solo segundo. Tenía plena confianza en él”, aseveró la víctima.