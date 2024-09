El crudo testimonio de la hija de hombre que drogaba a su esposa para ser violada en Francia: “Es uno de los mayores criminales sexuales”

Actualizado el 6 de Septiembre de 2024

La hija testificó en el juicio contra su padre y los 50 acusados de violar a su madre, donde relató cómo se enteró que ella también era víctima, puesto que su progenitor la fotografiaba desnuda.

Luego de que comenzara el juicio, siguen saliendo a la luz detalles sobre el caso que conmociona a Francia. Por casi 10 años Dominique Pélicot drogó a su esposa, Gisèle Pélicot, para que la violaran más de 70 hombres, y ahora se dio a conocer que fotografiaba desnuda a su propia hija, quien entregó su testimonio este viernes.

Bajo este contexto, Caroline Darian relató que su vida cambió completamente cuando su madre le reveló que había sido víctima de diversas violaciones en nueve años. “Mi madre me dijo: He pasado casi todo el día en la comisaría. Tu padre me drogaba para violarme con desconocidos. Tuve que ver fotos“, expresó.

A lo que agregó: “Mi vida cambió ese día. Hay un antes y un después de ese momento. Tenía la imagen del hombre que creía conocer, cariñoso, sano, considerado, demostrativo, en quien nunca detecté un gesto inapropiado. Me golpeó como un verdadero cataclismo“.

En esa línea, relató en la audiencia cómo fue para ella llamar a sus hermanos para comunicarles la noticia: “Nos sentimos completamente indefensos. Lloramos sin entender lo que nos estaba pasando. Fue un dolor indescriptible, algo que no le deseo a nadie”, expuso la joven entre lágrimas.

Luego de que concluyeran las investigaciones, se estimó que un total de 72 hombres fueron parte de las agresiones sexuales contra Gisèle Pélicot. Sin embargo, solamente se pudieron identificar 50.

El momento en que se enteró que su padre le sacaba fotos desnuda

La policía de Francia le mostró dos fotos de una mujer desnuda, que al parecer se encontraba dormida. “Vimos sus nalgas en primer plano. Esta mujer dormía en posición fetal. No la reconocí”, declaró Caroline Darian.

Sin embargo, lo peor llegó después, cuando le informaron que aquella mujer de las fotografías era ella. “Descubrí que mi padre me fotografió, a escondidas, desnuda, ¿por qué?”, cuestionó su hija, planteando que su papá también la podría haber drogado, al igual que a su mamá.

“¿Cómo te reconstruyes cuando tu padre es uno de los mayores criminales sexuales de los últimos veinte años?”, añadió ante el tribunal, cuya declaración se extendió por cerca de 20 minutos.