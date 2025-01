“Sinceramente, me estoy muriendo”: la despedida de José Mujica tras confirmar que su cáncer se expandió

9 de Enero de 2025

"No me cabe ni un tratamiento bioquímico ni la cirugía, porque mi cuerpo no lo aguanta", dijo José Mujica sobre el cáncer que lo afecta.

El ex presidente de Uruguay José Mujica confirmó que el cáncer de esófago se le expandió al hígado y aseguró que “me estoy muriendo”, por lo que pidió “que me dejen tranquilo”.

En la entrevista que le concedió al medio charrúa Búsqueda, el ex mandatario aseveró que “el cáncer en el esófago me está colonizando el hígado. No lo paro con nada. ¿Por qué? Porque soy un anciano y porque tengo dos enfermedades crónicas. No me cabe ni un tratamiento bioquímico ni la cirugía, porque mi cuerpo no lo aguanta“.

El ex mandatario de Uruguay entre los años 2010 y 2015 manifestó que “se terminó mi ciclo hace rato. Sinceramente, me estoy muriendo, y el guerrero tiene derecho a su descanso“.

José Mujica no dará más entrevista tras confirmar la expansión del cáncer

Confirmó también que no dará más entrevistas: “Lo que pido es que me dejen tranquilo. Que no me acosen con entrevistas al pedo ni nada más“, resumió.

José Mujica dijo también que quería aprovechar esta última entrevista para despedirse de sus “compañeros” y “compatriotas”.

Fue a fines de abril de este año que el ex mandatario anunció que tenía un cáncer en el esófago, ocasión en la que reconoció que “es doblemente complejo en mi caso, porque padezco una enfermedad inmunológica hace más de 20 años“.

Posteriormente se realizó una radioterapia en en diciembre fue sometido a una cirugía durante la cual le instalaron un stent en el esófago, lo que le permitió seguir alimentándose por vía oral.