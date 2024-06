“Gracias a Dios que no fui yo”: el testimonio de la ex pareja del chileno acusado de femicidio en Argentina

19 de Junio de 2024

La mujer dijo que se trata de "una persona muy celosa" y planteó que "pasó lo que todos pensamos que iba a pasar".

Compartir

El chileno Felipe Herrera, acusado del femicidio de su pareja Verónica Heredia en Argentina, tendría una historia de violencia contra las mujeres, según reveló su ex polola, Jael Bitran.

La joven relató que en 2022, tras un cumpleaños, se enfrascó en una pelea con Herrera, tras lo cual realizó una denuncia, la que llevó a que el sujeto fuera condenado a 250 días de cárcel, aunque finalmente fue suspendida.

“Él era una persona muy celosa. En ese momento me encierra en la pieza y me agrede físicamente. Él me ahorca y me asfixia hasta que pierdo el conocimiento. En ese momento sentí que él me quería matar“, aseveró Bitran en la entrevista que le concedió a T13.

La mujer recordó que Felipe Herrera “tenía depresión. En ese minuto no tomaba alcohol, porque no podía por los remedios que tomaba. En ese cumpleaños él toma alcohol de forma excesiva, sabiendo que no podía“, contó.

Luego, aseveró que “pasó lo que todos pensamos que iba a pasar. Gracias a Dios que no fui yo“.

“Me da rabia, porque se luchó, se hizo todo lo posible para lograr algo, y terminó con que una mujer tuvo que morir para que nosotros llegáramos a este punto“, planteó Jael Bitran

Por su parte, Nico Schlesinger, amiga de Jael, relató que “al día siguiente fuimos al departamento a sacar todas las cosas de la Jael, porque ella se había cambiado el día anterior“.

Lo que dijo la mamá del presunto femicida

En tanto, la madre de Felipe Herrera aseguró que “él está diagnosticado con bipolaridad y trastorno de personalidad“.

“No se trata de un monstruo, sino que de una persona que está psiquiátricamente enferma“, planteó la progenitora del chileno acusado de femicidio en Argentina.