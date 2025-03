“Nunca vi una ambulancia en la casa de Maradona hasta su muerte”: testigos dan sus versiones en el juicio por la muerte del astro argentino

20 de Marzo de 2025

Testigos aseguraron que Maradona podría haber llevado horas muerto antes de ser atendido.

Los testigos más esperados por la Fiscalía en el juicio por la muerte de Maradona tuvieron su oportunidad de hablar durante esta jornada. El principal era Colin Campbell, vecino del fallecido futbolista y médico de profesión, quien narró cronológicamente su versión de aquel 25 de noviembre de 2020 luego de que un guardia del condominio pidiera su ayuda.

“El día miércoles que ocurrió el hecho me llama el guardia del barrio a las 12:26. Me estaba preparando para ir a trabajar. Me comentan que Maradona se había descompuesto y que ya habían llamado a la ambulancia”, comenzó explicando Campbell según recoge Infobae. “Yo inmediatamente agarré el tensiómetro y el estetoscopio y fui a la casa en auto. Estaba a unos 50 metros“.

El médico narró el momento de entrar a la habitación en la que estaba Maradona, identificando a integrantes del cuerpo médicos imputados en el caso. “Cuando lo vi, pregunté hace cuanto lo habían encontrado y me dijeron que se había levantado a media mañana a desayunar y que volvió a ingresar a su cuarto“, continuó. “Esto en simultáneo con intentarle encontrar algún signo vital, pero no le encontré pulso ni sentí la respiración“.

Al consultar sobre elementos médicos para asistir al ex futbolista, Campbell indicó que le dijeron que no habían.

“Yo no lo conocía antes, no tengo punto de comparación, pero vi a una persona acostada, en una posición como durmiendo, muy obesa y con una temperatura bastante más baja de lo normal. Ya no tenía signos vitales hace un tiempo largo“, explicó el médico. “Su temperatura no me pareció que correlacionara con el relato que me dijeron de cuando fue la última vez que lo vieron“.

Finalmente, Campbell quiso enfatizar que bajo su criterio Maradona llevaba “una o dos horas” muerto cuando llegó a verlo a su hogar.

Otros testimonios en el juicio

Otro de los que entregó su testimonio en el juicio de Maradona fue Juan Carlos Soto, guardia de seguridad del barrio privado donde ocurrieron los hechos. “Ese día estaba prestando servicio. Suena el teléfono, atiende mi compañero, me dice que en en el lote 45 donde estaba Maradona, Maxi (Pomargo) o alguien de la casa llamó a la guardia y que necesita un médico urgente”, explicó el guardia según recogió Diario Olé.

“Al rato apareció la ambulancia y en un momento vino una persona en coche y nos dijo que corriéramos las vallas porque iba a venir la ambulancia. Yo nunca vi una ambulancia adentro de la casa de Maradona hasta el día de su muerte“, espetó.

Valeria Stingo, integrante del personal policial, también aportó información por su parte. Stingo indicó que tras una primera visita no lograron dar con herramientas que sirvieran en aquel momento: “Una semana después fuimos a hacer otro procedimiento. Se hizo un relevantamiento de toda la vivienda. No vi en toda la casa ninguna aparatología médica“.