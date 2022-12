Metro busca reabrir entrada de estación Baquedano en medio de resistencia de “octubristas”

22 de Diciembre de 2022

Las autoridades iniciaron las gestiones para reabrir el lugar, las que son rechazadas por las organizaciones que instalaron un espacio memorial por el estallido social.

Metro de Santiago y la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana iniciaron las gestiones para la reapertura del ingreso principal a la estación Baquedano, recinto que lleva más de tres años cerrado y que se transformó en un memorial para organizaciones “octubristas” tras el estallido social.

El lugar se cerró el 18 de octubre de 2019 en medio de las protestas que se congregaron alrededor de la Plaza Baquedano. El ingreso quedó cubierto por una gran capa de tierra y los muros que lo rodean fueron rayados con diversas expresiones alusivas a la revuelta. El espacio fue bautizado por los manifestantes como el “Jardín de la Resistencia”.

Según lo publicado por El Mercurio, las autoridades se reunieron con vecinos para avanzar en la reposición del ingreso del Metro, en lo que comprendería un gran plan de recuperación para el sector, el que sería anunciado por el presidente Gabriel Boric antes del cierre de este año.

A esto se suma el proyecto Alameda-Providencia, impulsado por el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego (Ind), que abarca una cantidad importante de inversión para recuperar los espacios del otrora epicentro de las protestas.

La negativa de los manifestantes

Los planes de remodelación y reapertura del ingreso de la estación Baquedano fueron rechazados por las llamadas organizaciones “octubristas”, que desde 2019 mantienen el espacio ocupado con un memorial.

De acuerdo al matutino, Metro habría ofrecido instalar en el lugar un placa conmemorativa, lo que fue rechazado por los manifestantes, quienes quieren que la entrada al tren subterráneo siga tal como se encuentra ahora.

“Metro no nos está ofreciendo nada (…). No hemos asistido a las reuniones, porque sabemos que la institucionalidad no va jamás a permitir que este espacio se mantenga como queremos. Lo que exigimos es que el jardín se mantenga tal y como está ahora: que no exista la apertura al metro Baquedano, que no exista ese acceso“, señaló una de las integrantes del “Jardín de la Resistencia”.

La agrupación convocó a protestar y “defender” el espacio ante el inminente inicio de las obras, descartando cualquier diálogo con el Gobierno.