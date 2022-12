Investigan forado e intento de robo en dependencias del Banco Central

26 de Diciembre de 2022

La acción de una alarma evitó que los delincuentes concretaran su propósito.

Durante la mañana de este lunes se conocieron los detalles de un intento de robo en las bodegas del Banco Central en Santiago. De acuerdo a las primeras informaciones que manejan las policías, un grupo de sujetos intentó realizar un forado en uno de los muros colindantes a estas dependencias de la entidad pública.

Esta situación fue descubierta en la Avenida Ricardo Cumming, donde los propietarios de una maestranza dieron aviso a Carabineros de la apertura de una de las puertas. En ese lugar, el testimonio de los dependientes dio cuenta de la intención de los delincuentes, quienes intentaron realizar un hoyo en las murallas para poder ingresar a las instalaciones del Banco Central.

Estas personas sólo alcanzaron a sustraer algunas herramientas (avaluadas en 300 mil pesos) y antes de concretar su cometido escaparon por la acción de una alarma.

“Durante la noche, un grupo de sujetos ingresó a una maestranza logrando robar algunas especies. En el lugar, además, personal de Carabineros se percató que había un tipo de forado cercano a la bodega del Banco Central”, detalló el teniente Claudio Herrera de la Tercera Comisaría de Santiago.

“El forado no logró llegar hasta la bodega del banco”, recalcó el oficial sobre el caso que aún no cuenta con detenidos. Las cámaras de seguridad resultarán claves para determinar quienes son los responsables del intento de ingreso al Banco Central.

“A las 22:46 hrs. de ayer se recibió un llamado de uno de los dueños de la propiedad vecina a las instalaciones del Banco Central en Avenida Ricardo Cumming. Esta persona puso al tanto al personal de la entidad del ingreso no autorizado a su inmueble de un grupo de personas desconocidas. Tras la activación de las alarmas y el arribo de Carabineros al lugar, se pudo constatar que los sujetos no lograron ingresar a la bodega que el Instituto Emisor tiene en el lugar. No se registraron daños”, explicaron desde el órgano.