Caso Mateluna: UDI busca derogar la facultad de indultar que tienen los presidentes

3 de Enero de 2023

"Lo que hemos vivido la semana pasada es una demostración clara que no se utiliza bien esa facultad", aseguró la senadora Ebensperger

Los argumentos del presidente Gabriel Boric para tomar la decisión de indultar a Jorge Mateluna han generado reacciones en el Poder Judicial y también en el Poder Legislativo.

Si la Corte Suprema y la Fiscalía Regional Occidente refutaron algunas frases del mandatario para otorgarle la libertad al ex frentista condenado a 16 años de cárcel por un robo a una sucursal del Banco Santander, senadores de la Unión Demócrata Independiente (UDI) se animaron a intentan derogar esta facultad del Ejecutivo.

“Hemos presentado un proyecto, cinco senadores de la UDI, para derogar la facultad del presidente (en el artículo 32), que le permite otorgar indultos particulares. Lo que hemos vivido la semana pasada es una demostración clara que no se utiliza bien esa facultad. Es una facultad que tiene su origen en gobiernos absolutistas, en monarquía, es algo muy antiguo”, sostuvo Luz Ebensperger, quien presentó la iniciativa en el Congreso.

“Claramente se utilizó esta facultad con fines políticos, indultando a delincuentes condenados por la justicia. A lo mejor, el peor momento en materia de seguridad que vive el país, cuando estábamos en una mesa de seguridad transversal”, agregó la parlamentaria que representa a la Región de Tarapacá.

“En el indulto al señor Mateluna, la mayor gravedad es cuando el presidente dice que lo indulta porque es inocente y porque la Corte Suprema se equivocó. Eso es un claro intervencionismo… La gran mayoría de los indultos ejercidos en los gobiernos anteriores, por no decir el 100%, no me atrevo a decirlo porque no alcancé a revisar la totalidad, son por razones humanitarias, de enfermedad y no por razones políticas”, cerró Ebensperger.

La senadora, en la presentación del proyecto, estuvo acompañada de Iván Moreira, Javier Macaya, Enrique Van Rysselberghe y David Sandoval. Desde el centro, Matías Walker está de acuerdo en dialogar esta materia.