Familia de joven descuartizado en Punta Arenas denuncia amenazas y burlas

24 de Enero de 2023

La familia de Roberto Verdugo recibió mensajes de desconocidos, los cuales fueron informados a Carabineros.

La mañana del domingo 14 de enero quedó al descubierto un macabro crimen ocurrido en Punta Arenas. En un domicilio de la Población Nelda Panicucci de la capital de Magallanes, un hombre fue asesinado y posteriormente descuartizado en el baño después de una reunión donde existió un alto consumo de alcohol indicaron las autoridades policiales.

Uno de los participantes atacó a la víctima con un arma cortante hasta provocarle la muerte. Tras consumar el delito, consiguió una herramienta y desmembró a la víctima para esparcir los restos en toda la vivienda.

El detenido, entregado por su madre horas después, se trataba de Adalio Mansilla Quinchamán, quien cometió el homicidio en complicidad de su sobrino, Fabián Peña Mansilla. Ambos se mantienen en prisión preventiva como autor y cómplice de este asesinato que remeció a la capital de Magallanes.

Con estos antecedentes, la investigación ha seguido su curso. Sin embargo, la familia de Roberto Verdugo ha dado a conocer amenazas de desconocidos y algunas burlas de lo ocurrido.

“Habían enviado unos mensajes burlándose, pero eran de un número argentino. También el día del velorio habían pasado unas personas encapuchadas con vidrios polarizados a bordo de un vehículo. Dimos aviso a Carabineros y como hay cámaras y hacen rondas podemos estar más tranquilos”, dijo el padre homónimo de la víctima de 21 años en el diario El Pingüino.

Una tía de la víctima, además, sostuvo en Chilevisión. “Las amenazas no fueron directamente a la familia. Ese día estábamos todos shockeados, no me acuerdo de la amiga, pero lo único que puedo decir es que el mensaje decía ‘que se callen la boca’, pero así como directamente a mi hermana o mi familia”, agregó.

La investigación de este caso tiene un plazo de 120 días. El homicida se encontraba con libertad condicional desde octubre de 2021 por buena conducta según el informe de Gendarmería. Fue condenado en 2016 a la pena de diez años de cárcel por el asesinato de un “amigo” y apuñalar a otras tres personas en junio de 2015