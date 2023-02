“Está la cag…, maté a un rati”: la confesión de “Lucho Plátano” tras el homicidio del comisario Valdés 

20 de Febrero de 2023

Luego de la muerte de comisario de la PDI, Luis Vásquez se dirigió hasta el domicilio de su pareja.

Luis Vásquez Villenas, apodado como “Lucho Plátano”, es el único sospecho del crimen del comisario de la PDI, Daniel Valdés Donoso, quien fue asesinado el pasado 17 de enero en la comuna de La Cisterna.

Tras estar prófugo durante 22 días, el delincuente se encuentra en prisión preventiva en la cárcel de alta seguridad de Rancagua.

Según reveló La Tercera PM, Luis Vásquez Villenas, de 20 años, confesó la autoría del crimen, de acuerdo a una testigo clave.

“Ese día estuve con mi hijo, hasta que como las 01.00 horas del 18 de enero, cuando repentinamente llegó el Lucho al block, alcanzando a escuchar que la gente estaba alterada. En ese instante me llamó la Gisselle, quien es del departamento 34 del block 2, quien me dijo que habían matado a un rati y que parece que había sido el Lucho. Por lo que me asusté y me empecé a vestir”, indicó la pareja de Vásquez Villenas, María Jesús Fernández Uribe.

“Saliendo del block me encontré con la mamá de él, quien se presentó como Karina. Me dijo que ella sabía que el Lucho estaba en el block y que en Sosafe salía que le había pegado a alguien de la PDI y que aparte tenía más homicidios, a lo que le dije que hablara con él. Y luego me fui a una casa que me pasaron para protegerme”, añadió la joven de 27 años.

“Vean las noticias, está la ca… Maté un rati”

A la declaración de María Jesús, se sumó el relato de una vecina quien sostuvo en su declaración ante la PDI que presenció el momento en que “Lucho Plátano” confesó el crimen.

“Cuando Lucho hablaba con su mamá, yo junto a Damaris y Julio (supuestos compañeros de delito del principal sospechoso del homicidio del detective) nos entramos a nuestro departamento, mientras que María Jesús (polola de “Lucho Plátano”) fue a su departamento y sacó una mochila color verde con varios bolsillos, dirigiéndose hasta nuestro departamento, solicitándole a Julio si podía guardar la mochila, que contenía varias pistolas en su interior, a lo que Julio accedió y en tan sólo un par de minutos llegó Lucho al lugar, contando de inmediato: ‘Vean las noticias, está la ca… Maté un rati’”, recordó.

Tras escuchar la confesión de Vásquez Villenas, el delincuente y su pareja les mostraron la mochila que habían encargado. “Exhibieron alrededor de siete a ocho pistolas. Y “Lucho Plátano”, además, portaba otra de color negro, la que mostró señalando que había matado a un funcionario PDI, y que también, le había robado su arma, sintiéndose orgulloso por esto”, agregó la mujer.

Sacar al imputado hacia Argentina

“Luego de unos 20 minutos de conversación, Lucho y María se fueron a su departamento, mientras que Julio y Damaris sacaron las pistolas del bolso y nos sacamos fotografías con ellas, recuerdo además que Lucho traía un chaleco antibalas, el cual también dejó donde Julio. Luego de unos 10 minutos, volvieron a nuestro departamento y nosotros dejamos las armas tal cual ellos las habían dejado. Es en ese instante donde María llamó por videollamada a Lisandro (narcotraficante conocido en el sector, según ella misma declaró) quien se encuentra en Argentina, ofreciéndole a la venta todas esas armas”, agregó la vecina.

Junto a ello, la mujer aseguró que “Lucho Plátano le dio la orden a Damaris y Julito para que llamaran al taxista que lo trasladó en el homicidio y que lo amenazaran de que no entregara información, por lo que Damaris se comunicó vía llamada con él, diciéndole que si lo tomaban detenido, tenía que decir que dejó a Lucho Plátano en otro lado, que no sapeara, sin embargo, el chofer solo respondía ‘alo alo’, por lo que entre Julio y Damaris le mandaron diversos mensajes en WhatsApp, pero el chofer no contestaba, por lo que nos dimos cuenta de que estaba con la policía”.

Según el relato, la situación dejó muy nerviosos a Luis Vásquez y su pareja, pero que ella manifestó que tenían todo bajo control y que buscarían sacar al imputado del país hacia Argentina.

En la declaración que la pareja de “Lucho Plátano” entregó, manifestó que finalmente que él se mantuvo oculto con ella en una vivienda en Tupungato con Ojos del Salado, en San Bernardo.