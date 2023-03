Reunión en La Moneda y críticas de Monsalve: el día después del general Yáñez tras su emplazamiento al Congreso

14 de Marzo de 2023

El general director de Carabineros llegó este martes hasta la sede de gobierno para conversar con la ministra Carolina Tohá.

El general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, llegó durante la mañana de este martes hasta el Palacio de La Moneda, donde fue citado por la ministra del Interior, Carolina Tohá, tras su polémico emplazamiento al Congreso Nacional.

Durante el lunes, y luego de visitar a un cabo primero que fue atropellado en un procedimiento en Concepción, la autoridad policial realizó un llamado a los parlamentarios para que avancen en las leyes que otorgan más herramientas de defensa a sus funcionarios.

“Ya basta, si queremos tener un país seguro, si queremos vivir en paz, entreguemos las condiciones, entreguemos las herramientas, y trabajemos en conjunto, para que las normativas, para que las leyes, tengan las herramientas y entreguen las herramientas suficientes para que el carabinero salga a trabajar con tranquilidad, y pueda tener la certeza de que lo que va a hacer, no va a ser cuestionado, ni por el Ministerio Público, ni por las autoridades, ni por nadie, sino que sepa que está cumpliendo con la ley“, expresó.

Las declaraciones de Yáñez aparecieron en medio de un complicado momento en la relación entre el Gobierno y el Congreso tras el rechazo de la Cámara de Diputados a la idea de legislar la reforma tributaria, proyecto clave para el financiamiento del programa del Ejecutivo.

Los cuestionamientos de Monsalve

Hasta el momento se desconoce el tono de la reunión entre el general Yáñez y la ministra Tohá en La Moneda, aunque unas declaraciones entregadas en la previa por el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, darían cuenta del objetivo que tendría la cita para el Gobierno.

En una entrevista a radio Universo, el subsecretario se mostró crítico de la forma en la que se expresó la autoridad policial.

“Me pregunto si le hace bien a las instituciones policiales, a sus máximos representantes en este caso el general director de Carabineros, entrar a cuestionar a otros Poderes del Estado, me pregunto si es parte de sus funciones y yo creo que no porque él tiene los canales abiertos con el gobierno, él puede venir a hablar con el subsecretario del Interior cuando lo estime pertinente”, comentó.