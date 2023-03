Mil balazos y funeral narco: las horas de terror en Pedro Aguirre Cerda

16 de Marzo de 2023

El alcalde Luis Astudillo confirmó que Carabineros intervinieron, pero luego debieron retirarse por falta de personal.

Un consultorio y un jardín infantil tuvieron que ser cerrados en Pedro Aguirre Cerda (PAC), en la Región Metropolitana, producto de una balacera de grandes proporciones que protagonizó un grupo de personas en la Población La Victoria después de la muerte de un sujeto de 18 años.

Tras el deceso de este joven, más de mil tiros fueron disparados durante la tarde de este miércoles, situación que generó un amplio operativo de Carabineros en esta comuna del sector sur de la capital. Vecinos y autoridades, en paralelo, han asegurado que la situación se calmó mientras estuvo presente la policía; sin embargo, reclaman que la violencia se reinicia con la retirada de los efectivos.

Frente a este problema, el alcalde Luis Astudillo pide que la institución explique los motivos de su salida ante el peligroso funeral narco.

“Yo no manejo la estrategia ni la información que tiene Carabineros. Me comuniqué durante horas con el prefecto Gonzalo Urbina. Yo no sé por qué se retiraron, eso hay que preguntárselo a ellos. Por supuesto que pedí que se quedaran, pero no tiene por qué venir personal de afuera a controlar esto. Si repartimos el recurso entre varias comunas, obvio que quedaremos abandonados y los delincuentes van a cargar sus armas nuevamente y comenzarán las balaceras”, dijo el jefe comunal de PAC.

Funeral narco

Después de esta balacera donde se percutaron unos mil tiros, los habitantes de Pedro Aguirre Cerda siguen preocupados. Durante esta mañana, a eso de las 11:00 horas, estaba programado el inicio del velorio de esta persona que, supuestamente, está vinculada a un clan familiar delincuencial.

Esta situación tiene en alerta a la municipalidad y es por eso que se realizaron gestiones para evitar nuevos momentos de peligro para los vecinos.

“Nosotros hemos solicitado que se haga un servicio especial para proteger a la comunidad. Sabemos que cuando llegue el cuerpo aumentará la violencia y las balaceras. Queremos asegurar la presencia de carabineros. Quiero proponer si es que es necesario comprar un vehículo blindado de 100 millones que nosotros podemos pagar, pero que carabineros lo opere”, explicó Astudillo en CHV.