¿Tienes un trastorno del sueño?: así puedes identificarlo y evitar que afecte tu salud

17 de Marzo de 2023

El sueño cumple funciones fundamentales en el aprendizaje, la memoria o en el sistema inmune.

El eslogan de la celebración del Día Mundial del Sueño este 2023 es “el buen dormir es esencial para tener una buena salud”, cuya finalidad es relevar su importancia y aprender a identificar cuando se padece un trastorno de sueño.

“Existe conciencia de mantener buenos hábitos alimenticios o de que hay que realizar deporte para ser saludables, pero poco conocimiento se tiene de que el sueño es fundamental para mantener una buena calidad de vida. Esto tiene relación con el tiempo que disponemos en esta actividad y también con que sea profundo, reponedor y no fragmentado”, comentó la neuróloga del Centro del Sueño de Clínica Santa María, Catalina Torres.

Es por ello, que la neuróloga hizo hincapié en que el buen dormir cumple funciones importantes para el organismo del ser humano. “El pasar un tercio de la vida durmiendo no es fortuito, tiene relación con aspectos vitales como la preservación de energía, reparación de tejidos, consolidación de la memoria, procesamiento emocional y de aprendizajes. Además, refuerza el sistema inmune, y cumple un aspecto importante en la regulación hormonal, entre otros”, agregó.

Asimismo, Fernando Marchant, psicólogo de Vidaintegra, comentó que es clave para la salud mental dormir bien las horas que corresponden, sobre todo si se padecen enfermedades como depresión, ansiedad o algún trastorno como la bipolaridad.



“El sueño favorece el bienestar emocional al evitar estar irritable, de mal genio, actuar de manera impulsiva o descompensada. Ayuda al buen desempeño y a la productividad, ya sea estudiantil o laboral, más la capacidad de relacionarse adecuada y socialmente, potenciando aspectos propios de las relaciones sociales, como la empatía o el darse cuenta de las situaciones con mayor criterio”, afirmó el especialista.

¿Cómo reconocer un un trastorno de sueño?

En general, con la vuelta a la rutina de marzo, puede ocurrir que sea más complejo descansar bien. Sin embargo, algunas señales de alerta que pueden indicar que existe un trastorno relacionado son:

Dormir menos de 6 horas o más de 9 horas.

Estar con cansancio durante el día.

Dificultad para conciliar el sueño.

Tener un descanso fraccionado, es decir, despertarse varias veces en la noche.

Estar más irritable.

Menos concentrado.

“Lo normal en adultos de hasta 65 años es dormir entre 7 y 9 horas por noche, tanto descansar menos o más en forma habitual puede alterar los procesos antiinflamatorios y reparativos cerebrales”, advirtió Evelyn Benavides, neuróloga de Clínica Dávila.

Si el sueño no es reponedor es importante consultar a un experto del tema y nunca automedicarse.

En tanto, tener un mal sueño puede afectar e, incluso, enfermar el cuerpo. La evidencia científica ha descubierto que en esta actividad se eliminan toxinas que si se acumulan en el cuerpo pueden estar relacionadas con enfermedades neurodegenerativas. También puede provocar resistencia a la insulina, enfermedades cardiovasculares, patologías de salud mental, riesgo de accidentes y, con ello, incrementar las probabilidades de mortalidad.

¿Cómo mantener una buena higiene del sueño?

Sergio Juica, neurólogo de Clínica Biobío, explicó que aquellas personas con alteraciones por mal dormir o trastorno de sueño pierden años de vida saludable, incluso, algunos estudios indican hasta 10 años.



“Más del 95% de los trastornos se van a solucionar mejorando la higiene. Es decir, un número muy limitado de pacientes tiene un problema relacionado a algún tema orgánico”, enfatizó.



Al respecto, el Enzo Rivera, neurólogo del Centro de Estudios del Sueño de Clínica Ciudad del Mar, comentó que para lograr tener un descanso reparador hay que tomar algunas medidas, como no ver pantallas antes de ir a la cama, no tomar café ni estimulantes dos horas antes de acostarse.



En el día, en tanto, también es importante dejar momentos de pausa, no realizar siestas prolongadas, hacer actividad física durante la mañana y siempre evitar la automedicación.



“En niños es importante tener una rutina para empezar y terminar el día, debe ser siempre a la misma hora, no hacer cambios en el fin de semana, pese a que no tengan clases”, finalizó.