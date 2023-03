No quiere polémicas: Van Klaveren evita responder a Bolivia por agenda que incluye demanda marítima

24 de Marzo de 2023

El canciller afirmó que se mantendrá el diálogo con La Paz para trabajar en sus "intereses comunes".

El canciller Alberto van Klaveren evitó responder a la agenda de siete puntos propuesta por Bolivia para avanzar en una “nueva etapa” en la relación bilateral, la que incluye la demanda marítima impulsada por el país vecino.

Durante la conmemoración del Día del Mar, el presidente boliviano Luis Arce expresó que “es momento de iniciar una nueva etapa de relacionamiento bilateral, que nos permita un diálogo franco, sincero y con valentía para abordar los temas históricos que nos separan“.

El mandatario también dio a conocer algunos puntos para avanzar en acuerdo, entre ellos la migración, la explotación del litio, el cumplimiento del Tratado de 1904 sobre libre tránsito comercial, la privatización de los puertos y la reivindicación marítima.

Arce planteó que “no debemos tener miedo de sanar heridas, construir hermandad, integración y esperanza”, para así ir dejando atrás las materias pendientes entre los dos estados.

La reacción del canciller

Durante su viaje a República Dominicana, en donde participa de la Cumbre Iberoamericana, el canciller Van Klaveren fue consultado por el emplazamiento de Bolivia, asegurando que ya se mantendrán los avances en los diálogos sobre “intereses comunes”.

“No quiero entrar en ninguna polémica, no me parece oportuno y no me parece conveniente del punto de vista de lo que son los intereses de ambos países”, afirmó.

El ministro de Relaciones Exteriores chilenos tampoco quiso hablar sobre el encuentro que sostendrá con su par de Venezuela, Yván Gil, el que se centraría en las dificultades para las expulsiones de migrantes venezolanos desde nuestro país.

“Obviamente son conversaciones privadas. Es todo lo que puedo decir“, manifestó a la prensa.