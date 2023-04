Carabineros repelen a balazos intento de atropello y capturan a dos delincuentes

13 de Abril de 2023

El hecho ocurrió cuando personal policial estaba realizando un patrullaje preventivo.

Carabineros emplearon sus armas de servicio para repeler un intento de atropello por parte de dos delincuentes, quienes trataron de escapar de un control policial, pero terminaron siendo detenidos.

De acuerdo a la información entregada por la institución policial, el hecho ocurrió la tarde del miércoles en la comuna de Monte Patria, en la región de Coquimbo, cuando personal policial de la subcomisaría estaba realizando un patrullaje preventivo.

En determinado momento los policías, que se encontraban en la intersección de las calles Ponio con Pedro de Valdivia, se percataron que un vehículo que transitaba por el lugar tenía un encargo vigente por robo, por lo que le hicieron señas para que se detuviera.

No obstante, el conductor del automóvil no sólo no hizo caso a las instrucciones de los carabineros, sino que intentó atropellar a uno de ellos, ante lo cual el policía hizo uso de su arma de servicio, disparando al vehículo, lo que provocó que el chofer perdiera el control y terminara chocando contra la vereda.

De inmediato, los dos ocupantes del auto fueron detenidos por los efectivos policiales, y se comprobó que ambos presentan antecedentes policiales.

Según informó el capitán Felipe Contreras, de la Tercera Comisaría de Ovalle, el “funcionario hizo uso de su arma de servicio sin generar lesiones ni en los ocupantes del auto, ni tampoco resultando herido ninguno de nuestros carabineros“.

Con antecedentes

El uniformado también reveló que el conductor del vehículo y quien intentó atropellar al carabinero fue identificado como César Antonio Barraza Reyes, de 31 años de edad.

En tanto, la persona que lo acompañaba fue individualizada como Álvaro Alejandro Castillo Araya, de 29 años.

Barraza presentaba antecedentes por receptación de vehículo motorizado, robo en lugar habitado y no habitado, hurto simple y otros delitos vinculados a la ley 20.000.

Castillo, en tanto, tiene antecedentes por robo con intimidación, posesión/tenencia de armamento de fuego, amenazas simples contra personas y propiedades, robo de accesorios de vehículos, robo frustrado, robo en lugar habitado o destinado a la habitación y porte de arma blanca.