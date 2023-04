Estos son los precios de los diez medicamentos más vendidos ilegalmente

25 de Abril de 2023

Entre $590 y 1.990 pesos es el precio de los principales fármacos que el ISP incautó.

El Instituto de Salud Púbica (ISP) dio a conocer un informe sobre la venta ilegal de medicamentos y cómo esta práctica se ha convertido en un riesgo para la salud de la población.

Según se reveló, los decomisos a estos medicamentos aumentaron un 1.000% entre los años 2021 y 2022, a raíz del comercio informal.

Entre los lugares no autorizados más comunes donde aumentaron los decomisos por la venta ilegal de medicamentos están las ferias libres, la vía pública, redes sociales y las estaciones de Metro, espacios que no cuentan con las condiciones sanitarias e implican un riesgo para la salud de las personas.

¿Cuáles son los medicamentos que más se venden ilegalmente?

Ciclobenzaprina Clorhidrato

Losartán Potásico

Prednisona

Ciprofloxacino

Paracetamol

Clorfenamina Maleato

Naproxeno Sódico

Amoxicilina

Furosemida

Loratadina

A pesar de lo accesible que puede ser comprar en lugares que no están establecidos legalmente, Esteban Correa, químico farmacéutico de Farmacia Fracción, indicó que “cada vez que una persona compra fármacos por vías no legales, está poniendo en riesgo su salud y la de todos los usuarios y usuarias de dichos fármacos, ya que no cuentan la trazabilidad, no se conoce la autenticidad del contenido de los medicamentos, la fecha de caducidad que tienen o las condiciones ambientales en que han sido almacenados los medicamentos”.

Los bajos precios de los medicamentos que más se venden ilegalmente

“El tema no sólo es el costo de los remedios, si no también la falta de acceso a muchos de ellos por falta de venta legal en muchos barrios”, señaló Javier Vega, director de Fracción.

“Este es un debate en el que tenemos que incorporar la preocupación de las personas por su salud, pero en el que también debemos cuestionarnos la razón para que medicamentos de bajo costo sean comprados de forma ilegal. El tema no sólo es el costo de los remedios, sino que también debemos reflexionar sobre la deuda que tenemos como sociedad de acceso a medicamentos, es decir de puntos venta legal en cientos de barrios, comunas completas y ciudades del país”, agregó.

Es necesario destacar que los precios de esos diez fármacos, que requieren de receta médica para su venta a excepción del paracetamol, no superan los dos mil pesos por caja, e incluso, seis tienen un valor inferior a los mil pesos.

Los precios de los diez medicamentos que encabezan la venta ilegal