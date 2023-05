Expertos entregan claves para cuidar a pacientes con demencia

24 de Mayo de 2023

En la atención de las personas con demencia, el cuidador es fundamental.

Chile aumentó su población adulta mayor de un 9,5% en 1992 a un 18,1% en 2022, según un estudio del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Este aumento de la población adulta trae consigo un incremento en los pacientes con enfermedades características de la tercera edad, como las neurodegenerativas. Sin embargo, el principal problema, según el psiquiatra del Centro de Memoria y Neuropsiquiatría de la Universidad de Chile y del Hospital del Salvador, Tomás León Rodríguez, es que no ha habido un aumento de médicos especialistas para este segmento de la población.

Debido a ello, la Universidad de Chile realizará un curso online gratuito sobre demencia, destinado especialmente a profesionales médicos y no médicos de atención primaria e instituciones privadas que trabajen con personas con demencia y sus cuidadores.

El psiquiatra detalló que “las personas mayores tienen una mayor cantidad de enfermedades físicas como diabetes, hipertensión, pero también enfermedades de salud mental, dentro de lo cual se incluye mayor prevalencia de cuadros depresivos, ansiosos y de cuadros que nosotros llamamos neurodegenerativos o demencias que afectan a la memoria, su capacidad de orientarse, de tomar decisiones y estos, en la medida que deben ser cuidados por un sistema de salud y un sistema familiar, suelen generar sobrecarga por, muchas veces, desconocimiento de estos sistemas”.

La importancia de los cuidadores en los pacientes con demencia

La académica del Instituto de Ciencias Biomédicas, del Departamento de Neurociencias y del Departamento de Ciencias Neurológicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, Andrea Slachevsky, aseguró que “el diagnóstico, tanto para la persona como para su entorno, es algo que se va a tener que enfrentar por años y que involucra a la persona, al entorno más cercano, generalmente un cuidador principal, y también a otros más cercanos”.

“En la atención de las personas con demencia, el cuidador es fundamental. Él o ella debe entender lo que está pasando, debe entender la enfermedad, debe saber reaccionar frente a los síntomas y también evitar cosas que puedan aumentar los síntomas” dice Slachevsky.

El cuidado, dice la neuróloga, “varia dependiendo de las capacidades de la persona. Hay que considerar que esto debe estar centrado en la historia de las personas, en sus necesidades, en el momento vital que están viviendo y el cuidado debe considerar todos esos elementos. En general, uno de los errores que uno ve es pensar que el cuidador es el único que puede cuidar a la persona, pero es muy importante que aprenda o que entienda la importancia de solicitar ayuda”.

Cómo identificar a un paciente con demencia

Andrea Slachevsky detalló que el diagnóstico de una persona con demencia depende de que “empiece a mostrar trastornos cognitivos, generalmente asociados a cambios de la conducta y eso lleva a un trastorno de la funcionalidad, empezando a tener dificultad para desenvolverse en las actividades de la vida diaria”.

En este mismo sentido, el psiquiatra Tomás León explicó que “no es solo tener olvidos, sino que es la frecuencia, la intensidad, el tipo de olvido y el impacto de este olvido en mi capacidad de hacer actividades de la vida diaria, lo que nosotros llamamos funcionalidad”.

“En términos de frecuencia, son olvidos que son cada vez más frecuentes, varias veces por semana; en cuanto a la intensidad, son olvidos que generan un impacto en mi día a día del cual yo no puedo recuperarme rápidamente, no es que se me olvide un nombre y rápidamente me acuerdo, genera un impacto que yo rompo esta conversación, son del tipo que nosotros llamamos amnésico, que no mejora con claves o que me den pistas, y que progresivamente, vaya afectando nuestra capacidad o funcionalidad en el diario vivir”, señaló Tomás León.

Curso Preparada-Mente

El próximo 1 de junio comienza el curso online gratuito sobre demencia que imparte el Centro de Memoria y Neurosiquiatría del Hospital Salvador, el Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar de la Universidad de Chile y el Ministerio de Salud y que está dirigido a profesionales que trabajen con personas con demencia y sus cuidadores.

Las inscripciones para este curso son digitales y uno de sus encargados, el psiquiatra Tomás León, indicó que se entregarán herramientas para capacitar a profesionales de la salud que, sin conocimientos específicos en la materia, por el aumento de pacientes, se han visto enfrentados a su atención y a asesorar a sus cuidadores.

Dentro de las herramientas, dice León, están, por ejemplo, aprender a “no contradecirlos, no centrarse en las fallas (‘pero cómo no puede hacer esto, cómo se le olvida’) y llegar al punto de que no se infantilice y le hagan todo y no se sobre exija”.

Para inscribirte, puedes llenar el formulario que encontrarás en ESTE LINK.