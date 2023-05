Encuesta CERC-Mori: uno de cada tres chilenos justifica el golpe de Estado de 1973

30 de Mayo de 2023

Sólo un 41 % de los encuestados, 17% menos que hace una década, aseguró que "nunca hay razón para dar un golpe".

Más de un tercio de los chilenos (36%) creen que las Fuerzas Armadas “tenían razón para dar el golpe de Estado” de 1973 contra el presidente Salvador Allende, según reveló la última encuesta CERC-MORI.

A poco más de tres meses de cumplirse los 50 años del golpe, el sondeo refleja un aumento de 20 puntos porcentuales de quienes justificaron el hecho hace una década, que alcanzaba un 16%

Dentro de las principales conclusiones, el informe indica que a 33 años de la reinauguración de la democracia y a 50 del golpe militar de 1973, “en Chile el pinochetismo se valida en medio de la crisis social, política y económica más importante desde el retorno a la democracia“.

Por otra parte, sólo un 41% de los encuestados, 17% menos que en 2013, aseguró que “nunca hay razón para dar un golpe”.

Incluso la crítica de los jóvenes es moderada, ya que “mientras el 51% de quienes sí vivieron la dictadura la relativiza, indicando que fue en parte buena y en parte mala, el 40% de los menores de 35 años expresa una opinión blanda hacia ella y un tercio (29%) dice que fue solo mala“.

En todo caso, tal como se apuntó al entregar las cifras, el 36% de quienes justifican el golpe de 1973 es el mismo que se registraba hace dos décadas, cuando en 2003 se realizó el mismo sondeo.

Pinochet recupera su imagen

Marta Lagos, directora de MORI, analizó las cifras entregadas por la encuesta y planteó que no existe en Occidente ningún otro dictador que haya sobrevivido el paso del tiempo como lo ha hecho Augusto Pinochet.

“Encontrar que la dictadura es buena es aceptar que los valores democráticos son movibles. Eso no es aceptable. Nosotros hemos creado esta situación y para los 50 años del golpe lo mínimo es que podamos hacernos cargo de esto”, afirmó Lagos.

La directora de MORI, que durante la presentación de los resultados de la encuesta estuvo acompañada por Patricio Fernández, Claudia Heiss y Carlos Ominami, planteó que lo anterior se debería a que “los demócratas chilenos, en el afán de no polarizar y no producir conflicto, de no poner el problema dónde está, fuimos dejando que la barrera entre la dictadura y la no dictadura se diluyera“.

“Permitimos esta visión blanda de la dictadura como si fuera válida. Pero no es válido decir que una dictadura que mató, que torturó, etcétera, hizo algo bueno“, enfatizó a continuación.

De igual manera, Marta Lagos manifestó que “estos datos explican muy claramente que los 5 millones de votos del Partido Republicano no son casualidad de la historia, sino consecuencia de la validación del pinochetismo. No es un fenómeno pasajero, sino que se ha venido formando a lo largo del tiempo”.