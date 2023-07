Intereses al 300% y serias amenazas: el modus operandi del “prestamista del barrio alto”

3 de Julio de 2023

Se conocieron más detalles de cómo operaba esta persona que es vinculada a graves delitos.

Compartir

La Fiscalía Regional Metropolitana Oriente está investigando a Juan Carlos Rivera por una serie de denuncias vinculadas a extorsión, usura y amenazas después de ser catalogado como el “prestamista del barrio alto”. Son alrededor de 600 personas las que han dado a conocer cómo se desenvuelve esta persona que facilita montos de entre 1 y 10 millones de pesos y que cobra altos intereses en medio de fuertes presiones.

Uno de los denunciantes asegura que este hombre de 59 años gana cerca del 25% facilitado, sin embargo, en la carpeta investigativa existen casos en que se llegó a 250% o 300% como se conoció en mayo de este año.

“Él cobraba un interés del orden del 25% mensual y aun cuando uno terminara de pagar, este señor no restituía las garantías. Se quedaba con cheques de garantía y pagarés”, es el modus operandi de Rivera que se conoció durante este lunes de acuerdo al relato de una de sus víctimas. Se supone que con el pago realizado, esta persona devolvería los papeles, sin embargo, aseguran que no es así.

Otro punto de su forma de operar lo compartió otro de los denunciantes al presentar uno de los audios que este prestamista le envió por WhatsApp. “Los cambios se hacen preguntándome a mí. No es juego esta cuestión. Yo no estoy en Chile, así que corta el leseo y de salir con el tema de tu hijo, que le pasó esto, lo otro, que lo operaron, que el COVID, que se cayó de un árbol, que le pasó tal cosa”, expresa Rivera en este registro.

Te hice firmar un papel y resulta que estamos a martes y no tengo la plata en la cuenta. Cuánto efectivo te he pasado. No hables hueás, paga lo que debes. Te estoy cobrando el capital. Abona. Es el colmo, puras mentiras”, se escucha en otro audio.

La defensa del “prestamista del barrio alto”

Mientras el fiscal Luis Muñoz gestiona la indagatoria, el Ministerio Público asegura que existe la posibilidad que familiares de Juan Carlos Rivera participen en la operación de cobros. Si bien no está claro si eran parte de las extorsiones y las amenazas, todo indicaría que pueden ser parte de una figura para colaborar con él.

“Nosotros vamos a dar la versión real y ustedes van a ver con hechos que todo es falso. Pero no es el momento”, dijo Rivera en Mucho Gusto de Mega.