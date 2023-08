Nueva querella contra docente y masivo apoyo a denunciante: los casos que golpean al Colegio Cumbres

17 de Agosto de 2023

A días de conocerse el testimonio de una ex alumna, una nueva querella fue presentada contra un docente que habría cometido actos de connotación sexual contra una estudiante de 14 años.

Una complicada situación enfrenta el Colegio Cumbres, luego de la denuncia que se dio a conocer hace unos días respecto a una ex alumna que presentó una querella contra la Congregación Religiosa Legionarios de Cristo, acusando abusos de conciencia y de poder, además de diversos hechos de connotación sexual, incluso de tortura.

Ante este hecho, se dio a conocer una carta firmada por un grupo de 1.500 personas, entre ellas ex alumnos, ex apoderados y ex profesores, quienes le entregaron su apoyo a la mujer de hoy 32 años. “Ninguna persona merece pasar por una experiencia tan traumática. Y queremos que sepas que estás rodeada de una comunidad que te respalda”, consignan en el texto.

Luego apuntan a que “como antiguos miembros del Colegio Cumbres, estamos unidos en solidaridad contigo. Queremos que sientas el amor y el apoyo gigante de los que firmamos esta carta. Te esperamos de brazos abiertos, para ofrecerte todo el consuelo, entendimiento y cariño que podamos entregarte. Estamos aquí para ti, escuchándote, creyéndote y compartiendo en tu dolor”.

“Recuerda que no estás sola en esto y que estamos aquí para caminar contigo. Tu valentía al hablar ya está dándole ánimo y apoyo a otros que pueden haber pasado por lo mismo. Tómate el tiempo que necesitas para cuidarte y descansar. Estamos aquí para brindarte fuerza, comprensión y aliento en cada paso del camino”, cerraron.

Un día después de que se diera a conocer este documento en apoyo a la ex alumna del Colegio Cumbres, el Cuarto Juzgado de Garantía declaró admisible una querella contra un profesor del establecimiento, la que fue presentada por los padres de una alumna de 14 años, acusando que fue víctima de actos de connotación sexual.

La acción judicial está dirigida contra Juan Henríquez Carreño, jefe del Departamento de Matemáticas del establecimiento. Los antecedentes fueron remitidos a la Fiscalía Metropolitana Oriente para iniciar la investigación.

La querella fue patrocinada por la abogada y ex defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, y, según detalla,, los hechos ocurrieron entre abril y julio de este año, mientras el acusado ejercía como tutor de la alumna.

Qué dice la querella

“Abusando de su posición de docente y la confianza depositada en él para el ejercicio de la labor pedagógica, siendo responsable del cuidado y protección de la niña en dicho establecimiento, ejecutó en el Colegio Cumbres acciones de significación sexual y relevancia en contra de la víctima“, se detalla en el el documento, dado a conocer por La Tercera.

“Se requiere a la dirección del Colegio Cumbres la remisión de los registros, actas y documentos, cualquiera sea su soporte, levantados por el establecimiento desde que la niña informó de los hechos a la sicóloga Catalina Nogueira. Y de las comunicaciones sostenidas entre la directora y coordinadora académica con los padres de las niñas involucradas y con el profesor querellado”, añade la querella.

Los querellantes pidieron que se tome declaración a la menor de edad, a sus padres y al entorno que supo de lo ocurrido.

También se solicitó que la plana mayor de académicos del colegio, encabezados por la rectora Beatriz Moreno, sea sometida a interrogatorio.

Entre ellos se cuentan también la coordinadora académica, Verónica Norambuena; el sicólogo Agustín Acevedo, y la encargada de ambientes seguros del Colegio Cumbres, Paula Munizaga.