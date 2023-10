Pase escolar: qué pasó con el chofer del bus y el estudiante que terminaron en la comisaría

14 de Octubre de 2023

El chofer condujo cerca de una hora para llevar a un cuartel policial de Concepción al joven que pagó con el pase escolar en un día domingo.

Hasta el seremi de Transportes de Biobío escaló el caso de un conductor del transporte público que fue con sus pasajeros hasta una comisaría, luego de que un estudiante pagara con pase escolar un día domingo.

El hecho ocurrió en Florida, en la Región del Biobío, cuando José Miguel Aravena abordó una micro de la línea Nueva Libertadores con el propósito de dirigirse a su trabajo.

Cuando el joven intentó pagar el pasaje con el pase escolar, el chofer no lo aceptó y enrumbó la máquina hacia la segunda comisaría de Carabineros en Concepción.

“Tomé la micro de siempre, a las 09:20 horas de la mañana. El chofer me dice que mi pase no le sirve, porque vengo a trabajar, que no puedo usarlo y que no corresponde; por lo tanto, me iba a llevar a la comisaría”, relató Aravena.

En tanto, desde la representante de la empresa Nueva Libertadores, Ulda Espinoza, aseguró que lo que en realidad ocurrió fue que “se produjo un altercado entre ellos dos. Porque el joven quería que (el bus) se detuviera en un paradero que no corresponde, fuera de paradero. El pasajero se molestó, insultó al conductor y lo zamarreó un poco“, relató la mujer.

Seremi requirió más antecedentes por episodio del pase escolar

Sin embargo, este sábado el seremi de Transportes de Biobío, Héctor Silva, reveló que “hemos oficiado a la línea (de microbuses) para requerir más antecedentes“.

Lo anterior, luego de que el joven presentó el respectivo reclamo ante dicha Seremi.

“De acuerdo a algunos puntos que hemos visto, podrían configurarse unas faltas que no son atendibles y que no deberían de haber ocurrido“, detalló Silva.

En concreto, la falta consistió en “no hacer válido el uso del pase escolar“.

Por su parte, en declaraciones a Meganoticias, José Miguel Aravena dijo que “en redes sociales se han manifestado muchas personas que han tenido problemas con ese chofer. Que ha sido violento con estudiantes y adultos mayores, los que también pagan una tarifa rebajada“, apuntó.

Revise a continuación el registro que hizo el estudiante.