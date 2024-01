“Falleció como mirando un televisor…”: los nuevos antecedentes del triple homicidio en Cerrillos

19 de Enero de 2024

La madre de una de las víctimas reveló que su hija "estaba metida en las drogas y nunca se quiso ir o compartir conmigo".

Dos de las víctimas del triple homicidio perpetrado en Cerrillos habrían estado de visita en la casa de la otra víctima al momento del crimen, según dio a conocer el fiscal Pablo Sabaj, del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH).

El persecutor informó de los nuevos antecedentes del hecho ocurrido en un ruco instalado bajo un puente, a pasos del zanjón de la Aguada.

En la ocasión, Sabaj ratificó que las víctimas son dos hombres y una mujer, todos de nacionalidad chilena.

Cómo se perpetró el triple homicidio

En diálogo con la prensa, el fiscal Pablo Sabaj se refirió a cómo se produjeron los hechos, de acuerdo con los datos entregados por las primeras pericias.

Así, detalló que se estableció que al menos dos de las víctimas del baleo intentaron protegerse del ataque.

“Una de las personas estaba sentada en un sillón y falleció como mirando un televisor que estaba ahí, prendido“, indicó el fiscal ECOH. “Respecto de las otras dos personas, se ve una dinámica de movimiento, intentaron cubrirse“, agregó Sabaj.

El dolor de la madre de la mujer asesinada

Por otra parte, la madre de la víctima femenina del triple homicidio expresó su dolor al acudir al sitio del suceso. La mujer, que se identificó como Silvia Oyarce, llegó al lugar tras ser alertada por Carabineros.

En conversación con la prensa, dijo que su hija se llamaba Nicole, tenía 23 años y era madre de dos niños.

“Mi hija estaba metida en las drogas. Nunca se quiso ir o compartir conmigo, porque estaba en su onda de andar con su amigo de aquí y allá“, le dijo a Radio ADN.

“No tengo idea por qué sucedió esto, porque yo no vivo con ella. Ella tenía muchas juntas“, contó. Reveló a la vez que “es un dolor muy grande. Porque yo ya había perdido una hija y ahora perdí otra“.

“Me pondría en medio de la calle para que me maten a mí, pero no a mi hija. Yo no sé qué hacer”, aseguró finalmente.