“Me duele pensar en el dolor que sintió”: el conmovedor relato de la madre de Catalina Cayazaya

El pasado 16 de marzo, Catalina se quitó la vida tras ser víctima de diversos abusos por parte de sus tutoras su internado.

La pediatra Carolina Cors, madre de Catalina Cayazaya, quien se suicidó tras sufrir acoso y maltrato en la Universidad de los Andes, entregó un conmovedor relato de lo que fueron los últimos días de la joven,

En conversación con el matinal Buenos Días a Todos de TVN, la madre de la fallecida estudiante de Terapia Ocupacional, reveló una breve carta que dejó su hija.

“Nos dejó una notita muy cortita, que decía: Mami, perdón por no poder soportar este dolor“, dijo.

En ese sentido, Cors agregó que “más que haberla perdido, me duele pensar y dimensionar en el dolor que sintió para tomar esta decisión”.

“Era una niña llena de vitalidad, amaba la vida. Tantos sueños que tenía y no los va a poder hacer”, lamentó. Asimismo, señaló que “el dolor más grande es dimensionar lo que mi hija sintió por dos años”.

“Su profesora era de trato desagradable”

“Desde el primer día me comentaba que su profesora era de trato desagradable, no las saludaba, las insultaba”, relató Carolina Cors.

“Se lo hizo ver a su profesora de la universidad y (le decían) pucha, Cata, así es, así es el ambiente laboral, acostúmbrate, no podís ser tan sensible”, añadió la madre de la joven.

“Me comuniqué constantemente (con la casa de estudios) y les dije la situación en la que estaba, incluso les dije que Catalina estaba en riesgo de no querer seguir viviendo. Fue demasiado para ella sentir que la iban a pisotear de nuevo. Si los protocolos funcionaran esto sería otra cosa, quiero tener a mi hija a mi lado y eso no me lo va a dar nadie”, concluyó.