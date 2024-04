Gobierno respaldó la decisión: Fiscalía pidió postergar formalización del general Yáñez

29 de Abril de 2024

La decisión ocurre luego de que este fin de semana tres funcionarios de Carabineros fueran asesinados en Cañete.

Compartir

El fiscal nacional, Ángel Valencia, dio a conocer que el Ministerio Público solicitó al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago aplazar la formalización del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, tras el asesinato de tres funcionarios en Cañete.

El persecutor Xavier Armendáriz, jefe de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, ingresó un escrito para postergar la audiencia pactada para el próximo martes 7 de mayo.

De acuerdo a lo dicho por el fiscal nacional en CNN Chile, la solicitud “obedece a las reiteradas peticiones de parte de la defensa de contar con más tiempo para analizar los antecedentes de la investigación”.

De este modo, el jefe del Ministerio Público explicó que “en consecuencia, accediendo a esa petición, solicita que se fije un nuevo día y hora”.

Sobre lo anterior, el persecutor recalcó que “no es extraño que se acceda a una petición de esa naturaleza, no es lo más común, no es lo más frecuente”.

Específicamente en el caso de Ricardo Yáñez, Ángel Valencia sostuvo: “Me parecía que había motivos suficientemente razonables como para que eso fuera una decisión a lo menos prudente”.

El jefe de la policía uniformada será formalizado junto a su antecesor, Mario Rozas, y al ex subdirector Diego Olate por el delito omisivo de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio durante el estallido social.

En este contexto, dicho tribunal deberá definir este lunes una nueva fecha para que se lleve a cabo la audiencia de formalización.

¿Qué dijo el Gobierno por postergación de la formalización de Yáñez?

Este lunes la ministra del Interior, Carolina Tohá, en conversación con Radio Pauta, dijo que es del “todo prudente que la Fiscalía postergue la formalización”.

Siguiendo en esa línea, añadió: “Son decisiones que cada institución tomó en su mérito, lo que a nosotros nos correspondía era definir que no se iba a solicitar la renuncia del general director aunque hubiera formalización y lo otro ya no depende de nosotros, que es la fecha de la formalización”.

Bajo este contexto, la secretaria de Estado sostuvo que “es obvio que no es oportuno ahora una formalización al general director de Carabineros y habrá otro momento”.

Para cerrar, Carolina Tohá aseguró: “Una formalización ahora no ayuda, sería un factor de complejidad, de dificultad para esa institución que tiene que enfrentar esto y que está a cargo de la investigación. Sencillamente sería muy inoportuno”.